Более 2 тысяч авто сопроводили в метель полицейские в Акмолинской области

Закон и Порядок
158

22 февраля из-за сильного снегопада и метели на дорогах Акмолинской области была осложнена дорожная обстановка,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В условиях ограниченной видимости и снежных заносов патрульные службы 23 февраля сопровождали авто, обеспечивая безопасность движения на наиболее сложных участках трасс.

За сутки сотрудники полиции сопроводили порядка 2 400 транспортных средств. В их числе 1 940 легковых автомобилей и 460 грузовых машин.

Как отметили стражи порядка, несмотря на сложную обстановку, водители с пониманием отнеслись к временным ограничениям и обращались к сотрудникам полиции с просьбой обеспечить сопровождение.

#полиция #безопасность #метель

