Более 260 тысяч казахстанцев прошли онлайн-обучение на Skills Enbek

Человек труда
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Венера Баталова
корреспондент

С начала 2025 года свыше 260 тысяч человек завершили обучение на платформе Skills Enbek, в том числе 42 тысячи безработных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего с момента запуска платформы обучение прошли 671 тысяча пользователей. Зарегистрировано более 800 тысяч человек.

На платформе доступно свыше 1000 онлайн-курсов, 340 из них — бесплатные. Курсы охватывают самые разные направления: финансы, управление, логистика, продажи, соцпомощь и др. Длительность — от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами в июне стали «Твой карьерный старт», «Страховой агент», «Управление персоналом», «Организация перевозок», «Индивидуальный помощник для людей с ограниченной подвижностью».

После прохождения курса и тестирования (от 70%) выдается сертификат. Он автоматически добавляется в резюме на Enbek.kz, а платформа предлагает подходящие вакансии.

Обучение доступно на компьютере и в мобильном приложении Enbek (Android / iOS). Можно выбирать язык и темп, отслеживать прогресс и общаться с авторами курсов. Есть чат-бот с ИИ для помощи.

Платформа создана для всех, кто хочет учиться и развиваться — бесплатно, удобно и доступно.

Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда (Enbek.kz).

По всем вопросам регистрации и работы на Платформе просим обращаться к ответственным сотрудникам АО «ЦРТР» по тел.: 8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 888).

#обучение #биржа труда #безработные

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