Более 3 млрд тенге сэкономила для государства акмолинская прокуратура

Подрядная организация три года допускала нарушения технологии строительства дорог, передает Kazpravda.kz .

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Прокуратурой Целиноградского района Акмолинской области установлены грубые нарушения при строительстве внутрипоселковых дорог в селах Каражар и Жанажол, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Подрядной организацией на протяжении трех лет ненадлежащим образом исполнялись обязательства по договорам, выраженные в не соблюдении технологии укладки асфальтного покрытия, проведение работ без технического сопровождения, использование при строительстве непригодного грунта», – говорится в сообщении.

Более того, работы осуществлялись с явным отклонением от проекта. Указанные нарушения подтверждены уполномоченными государственными органами.

«По принятым прокуратурой района мерам два договора с подрядчиком расторгнуты, направлен иск в суд о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок и взысканию неустойки (на рассмотрении)», – отметили в прокуратуре.

Ремонтные работы в настоящее время приостановлены, акиматом района ведутся работы по объявлению нового конкурса.

«Таким образом, не допущено необоснованное финансирование данных объектов на сумму более 3 млрд тенге. За отсутствие должного контроля над ходом реализации строительства ответственные виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», – говорится в сообщении.