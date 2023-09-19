Более 3,6 млрд тенге выделили на возмещение затрат пострадавшим жамбылским аграриям

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

По поручению главы государства правительство РК выделило из резерва более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат пострадавшим аграриям Жамбылской области в результате ЧС природного характера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: Kazpravda.kz

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

В текущем году многие сельхозпроизводители Жамбылской области понесли убытки из-за недостатка воды. По данным акимата региона, в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Рыскуловском и Таласском районах пострадали посевы 400 субъектов АПК на площади 9 тысяч га.

На фоне этих событий распоряжением премьер-министра в области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

Финансовые средства, выделяемые из резерва правительства, позволят аграриям восполнить потери и полноценно подготовиться к весенне-полевым работам следующего года.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее на заседании правительства глава Кабмина сообщил, какую помощь окажут аграриям-зерновикам северных регионов Казахстана.

 

#премьер-министр #Правительство #сельское хозяйство #фермеры #Жамбылская область #господдержка #АПК

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