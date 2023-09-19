Более 3,6 млрд тенге выделили на возмещение затрат пострадавшим жамбылским аграриям

По поручению главы государства правительство РК выделило из резерва более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат пострадавшим аграриям Жамбылской области в результате ЧС природного характера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

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Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

В текущем году многие сельхозпроизводители Жамбылской области понесли убытки из-за недостатка воды. По данным акимата региона, в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Рыскуловском и Таласском районах пострадали посевы 400 субъектов АПК на площади 9 тысяч га.

На фоне этих событий распоряжением премьер-министра в области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

Финансовые средства, выделяемые из резерва правительства, позволят аграриям восполнить потери и полноценно подготовиться к весенне-полевым работам следующего года.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее на заседании правительства глава Кабмина сообщил, какую помощь окажут аграриям-зерновикам северных регионов Казахстана.