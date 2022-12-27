Более 400 млрд тенге необходимо на строительство и ремонт очистных сооружений в Казахстане – МИИР

Правительство , Экономика
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Диасов Ораз
корреспондент

На сегодня из 89 городов республики КОС отсутствуют в 27 городах, в 41 городе износ достигает от 60%. В целом требуется строительство или реконструкция КОС в 68 городах.

Фото: ecolos.ru

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства заявил, что до 2028 года будет обеспечено строительство канализационных очистных сооружений в стране. Финансироваться проекты будут за счет заемных средств и бюджета, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В период с 2023 по 2028 годы будет обеспечено строительство канализационных очистных сооружений. Для реализации проектов в 26-ти крупных городах с населением свыше 45 тыс. человек необходимо порядка 403 млрд тенге», - отметил Каирбек Ускенбаев.

Возврат займов планируется, по его словам, из двух источников: тариф, а также субсидии из республиканского и местного бюджетов.

«Объем субсидий из республиканского бюджета не будет превышать общую сумму основного долга по займу. Данный механизм потребует поэтапное увеличение тарифов от 7 до 30%. Вопрос увеличения тарифов прорабатывается в рамках поручения главы государства по новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции». За счет трансфертов из республиканского бюджета будут реализовываться проекты КОС в 36-ти малых городах с населением до 45 тыс. человек. Предварительная стоимость составляет порядка 76 млрд тенге», - пояснил министр.

В целом, по его данным, на сегодня из 89 городов республики КОС отсутствуют в 27 городах, в 41 городе износ достигает от 60%. В целом требуется строительство или реконструкция КОС в 68 городах.

«Работа уже начата по трем проектам в городах Сарыагаш, Атырау, Форт-Шевченко. На следующий год предусмотрены средства на реализацию ещё трех проектов в городах Актау, Ленгер, Шымкент. По остальным 62 городам министерством выработаны два подхода финансирования: первый - привлечение займов международных финансовых организаций под государственную гарантию. Данный механизм будет применяться для строительства и реконструкции КОС в 26-ти крупных городах с населением свыше 45 тыс. человек», - отметил глава МИИР.

Каирбек Ускенбаев заявил, что заемные средства международных финансовых организаций под государственную гарантию будут предоставляться сроком до 15 лет.

"Активная работа по предоставлению финансирования ведется Азиатским Банком Развития и Европейским Банком Реконструкции и Развития», - резюмировал Каирбек Ускенбаев.

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