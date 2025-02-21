Более 4,5 млрд тенге выманили у жителей Астаны мошенники

Столица,Мошенничество
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Дана Аменова
корреспондент

Правоохранители рассказали горожанам о том, как не попасть в ловушку аферистов 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За прошлый год к уголовной ответственности в столице привлекли 160 человек, занимавшихся интернет-мошенничеством. Они нанесли горожанам ущерб на более 4,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

«Мошенники представляются банком, правоохранительными органами или оператором сотовой связи, ссылаясь на различные причины. Например, сейчас мошенники обманывают, что идет спецоперация по задержанию, и в связи с этим просят сообщить секретные цифры, пришедшие по сообщению на телефон. Предлагают товар и услугу, которых нет через онлайн-платформы, и просит внести предоплату», – рассказал оперуполномоченный управления криминальной полиции Айдар Конысбек.

Кроме того, просят предоставить поддельную службу доставки и заполнить данные по ссылке. Таким образом, он получает доступ к личным данным. Иногда говорят, что можно эффективно инвестировать в ценные бумаги и криптовалюту, предлагая ложные способы увеличения денег.

«Мошенники создают сайты, устраивают фиктивные торги, показывают дополнения и данные о доходах. Преступники также совершают незаконную попытку входа в учетную запись мессенджера WhatsApp. Там, используя вредоносную ссылку, захватывают учетную запись в социальной сети. От имени этого человека пишут и просят одолжить деньги. Вот такие виды мошенничества сейчас часто совершаются», – продолжил спикер. 

В качестве примера он привел случай, когда один из пострадавших от рук мошенников потерял два миллиона тенге.

«К жителю Астаны обратился неизвестный, который представился сотрудником телефонного оператора. Мошенник сообщил, что у сим-карты срок истек, и попросил сообщить секретное число, пришедшее на номер телефона для продления срока пользования. Горожанин поверил в сказанное мошенником и озвучил цифры, пришедшие по сообщению. Позже к жителю обратился кто-то другой и представился сотрудником банка. Его заверили, что его обманул мошенник и попросили перевести деньги в безопасное место. Житель столицы, поддавшись словам мошенника, перечислил на отправленный им счет 2 миллиона 100 тысяч тенге», – говорит Айдар Конысбек.

Сейчас интернет-магазины также предлагают потребителям разные возможности. Однако мошенники пользуются интернет-магазинами, обманывают физических лиц и растрачивают деньги. За прошедший год на блокировку направлено более 900 различных сайтов незаконного содержания.

«Интернет-мошенничество можно предотвратить. Для этого не следует переходить по сомнительным ссылкам. Никому не нужно говорить о личных данных. При покупке товаров на различных интернет-площадках необходимо убедиться в подлинности данных для отправки предоплаты. Для того, чтобы сохранить личные данные в социальной сети, необходимо установить сложные пароли», – пояснил представитель полиции.

#Астана #полиция #деньги #интернет-мошенничество

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