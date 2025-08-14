Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании

Огонь продолжает распространяться из-за жаркой и засушливой погоды

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Более 5 тыс. человек не смогли вернуться в свои дома из-за охвативших Испанию лесных пожаров. Огонь продолжает распространяться, несмотря на усилия со стороны властей и пожарных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

В результате лесного пожара в районе Трес-Кантос недалеко от Мадрида 50-летний мужчина получил ожоги 98% тела. Он скончался в больнице. По всей стране были эвакуированы тысячи людей, при этом многие из них были вынуждены провести ночь под открытым небом. В одном из самых крупных очагов пожара, в районе города Тарифа, власти эвакуировали 2 тыс. человек.

В Кастилии и Леоне пожар охватил 11 населенных пунктов, были эвакуированы около 3 тыс. человек. Также сообщается, что был значительно поврежден объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — римский золотой рудник в природном парке Лас-Медулас. В Галисии, на севере Испании, пожары затронули 12 населенных пунктов в провинциях Оренсе, Луго, Понтеведра и Ла-Корунья.

В городе Навальморалехо (Толедо) пожар за один день уничтожил 2,8 тыс. га леса. В общей сложности с начала года в Испании из-за лесных пожаров было уничтожено более 46 тыс. га леса. На борьбу с огнем вышли более тысячи пожарных.

Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил пострадавшим соболезнования и отметил, что власти делают все возможное для контроля над ситуацией.

Распространению пожаров способствует жаркая и сухая погода. По данным Службы по изменению климата Copernicus, в некоторых районах Европы температура достигает +40 °C. При этом в ближайшие дни температура в Кордове и в Севилье может достичь рекордных +44 °C.

Пожары не утихают и в Португалии. Очаг возгорания бушует в городе Транкозу, в 350 км от Лиссабона. Лесные пожары затронули и Францию. Недавно вспыхнувшие пожары в департаменте Од на юге страны удалось локализовать, но полностью потушить пока не получилось. Власти заявили, что пожар под контролем, но полное его устранение займет несколько недель. При этом есть риск, что отдельные очаги возгорания могут активизироваться вновь.

Лесные пожары вспыхнули в Испании на прошлой неделе, одним из очагов стал курорт для кайтсерфинга в Тарифе. По данным властей, возгорание началось с фургона в кемпинге, затем огонь начал быстро распространяться по всему региону. Из-за порывов ветра до 50 км/ч и жары начали воспламеняться уже потушенные участки. По словам мэра Тарифы Хосе Антонио Сантоса, этот пожар стал самым серьезным за последние годы.

Во Франции огонь охватил южный департамент Од. Пожар стал крупнейшим почти за 80 лет: огнем охвачена территория, превышающая площадь Парижа. Представитель пожарной службы Эрик Брокарди сообщил, что скорость распространения огня достигала 5,5 км/ч. Министр внутренних дел Брюно Ретайо сообщил, что огонь уничтожил более 15 тыс. га. Он отметил, что это самый масштабный пожар с 1949 года.

#Франция #пожар #Испания #лес

