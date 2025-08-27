Отмечается, что в Пекине дежурят 200 тыс. человек, чтобы своевременно отреагировать на возможные наводнения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Власти Пекина эвакуировали более 50 тыс. человек из-за сильных дождей. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«В пяти районах, включая Мэньтоугоу, Фаншань, Чанпин, Хуайжоу и Яньцин, были начаты чрезвычайные меры первого уровня по борьбе с наводнениями. По состоянию на 19:00 (18:00 времени Астаны) в городе были эвакуированы в общей сложности 58 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о мощных ливнях и наводнениях на севере Индии, а также о разрушительном тайфуне во Вьетнаме и китайском Хайнане.

Министерство водного хозяйства КНР во вторник ввело в действие режим экстренного реагирования на наводнения 4-го уровня в городах центрального подчинения Пекин и Тяньцзинь, а также провинции Хэбэй в связи с прогнозируемыми обильными осадками.

Согласно метеорологическим прогнозам, с 26 по 28 августа в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, расположенном на севере Китая, местами пройдут сильные и проливные дожди.

На реках бассейна Хайхэ, таких как Дацинхэ и Юндинхэ, ожидается подъем уровня воды. В районах, где ожидаются ливни, вода в некоторых малых и средних реках может превысить опасный уровень.

Министерство потребовало от местных властей внимательно отслеживать ситуацию с осадками и наводнениями, усилить работу по прогнозированию и предварительному предупреждению, принять меры предосторожности против схода горных потоков и подтоплений городских зон, при необходимости оперативно провести эвакуацию подверженных риску жителей и обеспечить безопасность жизни и имущества населения.

Кроме того, ведомство сохранило действие режима экстренного реагирования 4-го уровня в связи с наводнениями в таких регионах провинциального уровня, как провинции Ляонин, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, Гуандун, Хайнань и Гуанси-Чжуанский автономный район.