Более $50 тыс. пытались вывезти в Китай двое казахстанцев

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На таможенном посту «Хоргос» у двух граждан Казахстана, выезжающих в КНР, выявили незадекларированные деньги.

«У одного гражданина обнаружено 45 тыс. долларов США, а у второго – 2,6 млн тенге и 5 тыс. долларов США», - сообщили в комитете госдоходов.

Нарушители привлечены к административной ответственности.

В Казахстане таможенному декларированию подлежат наличные деньги и дорожные чеки, если общая их сумма превышает 10 тыс. долларов США.