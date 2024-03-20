Более $50 тыс. пытались вывезти в Китай двое казахстанцев
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Валютные контрабандисты привлечены к адмответственности, передает Kazpravda.kz
На таможенном посту «Хоргос» у двух граждан Казахстана, выезжающих в КНР, выявили незадекларированные деньги.
«У одного гражданина обнаружено 45 тыс. долларов США, а у второго – 2,6 млн тенге и 5 тыс. долларов США», - сообщили в комитете госдоходов.
Нарушители привлечены к административной ответственности.
В Казахстане таможенному декларированию подлежат наличные деньги и дорожные чеки, если общая их сумма превышает 10 тыс. долларов США.