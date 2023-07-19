Незаконную религиозную "школу" с 68 учениками выявили в Туркестанской области

Мужчина проводил незаконные религиозные занятия для детей в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Незаконные уроки и религиозные проповеди жителя Туркестана в его доме посещали 68 детей от 5 до 17 лет. За обучение они платили по 100 тысяч тенге.

Учащиеся были не только из Туркестанской, но Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Абайской областей и даже Узбекистана.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП области и департамента Комитета национальной безопасности по региону изъяли в «частной школе» более 100 религиозных книг и направили на экспертизу.

На мужчину составили административный протокол по части 3 статьи «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях».