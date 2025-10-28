25 октября, в родильных домах Казахстана появилось на свет 709 новорождённых, из них 359 мальчиков и 350 девочек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав
Этот день стал по-настоящему символом новой жизни и будущего страны.
Необходимо отметить, за сутки медицинские работники в родовспомогательных организациях приняли 704 родов.
Среди новорождённых - пять пар близнецов, что стало ещё одним радостным событием праздника.
Министерство здравоохранения РК выражает искренние слова благодарности врачам, акушерам и всему медицинскому персоналу, которые в праздничный день дежурили в родильных домах и принимали новых граждан Казахстана.