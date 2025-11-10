Более 75 тонн филе судака незаконно экспортировали в Европу из Кызылординской области

Закон и Порядок
131
Дана Аменова
специальный корреспондент

Водоёмы на территории хозяйства были полностью пересохшими

Фото: АФМ

Департамент АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства ТОО «СПК Кызылорда Балык», сообщает Kazpravda.kz

В 2022 году должностные лица предприятия, предоставив в таможенные органы недостоверные сведения, организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 млн тенге в страны Европейского союза.

Для придания законного вида происхождению рыбной продукции в предприятии оформляли фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, не имевших фактических условий для разведения или выращивания рыбы.

Так, водоёмы на территории хозяйства были полностью пересохшими, а указанные в документации грузовики фактически не осуществляли перевозку и не были оснащены холодильным оборудованием, необходимым для транспортировки охлаждённой рыбы.

Кроме того, в ходе расследования установлены факты выписки фиктивных счетов-фактур и неправомерной выдачи ветеринарных справок на перевозку рыбной продукции.

«По приговору суда учредитель предприятия А. Ерхатов и директор Л. Кайыпназарова признаны виновными и осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года. В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 млн тенге»,  говорится в публикации.

Приговор суда в законную силу не вступил.

#АФМ #Кызылординская область #экспорт #Европа #судак #филе

