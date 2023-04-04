Более 90 попыток незаконно вывезти бензин и дизтопливо пресекли в Туркестанской области

Более 90 фактов незаконного вывоза бензина и дизельного топлива выявили в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства финансов Казахстана.

Фото иллюстративное primeminister.kz

Таможенные посты Департамента государственных доходов по Туркестанской области выявили 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов.

По ним суд наложил штраф более чем на 1,5 млн тенге. Конфисковано 2 341 литра бензина, 25 335 литров дизельного топлива.

Напомним, в январе 2023 года в Казахстане введен запрет сроком на 6 месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

К тому же Казахстан планирует повысить цену на бензин и дизтопливо.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов разъяснил необходимость этого непопулярного решения и рассказал о планах по ужесточению ответственности за незаконный вывоз ГСМ за границу.