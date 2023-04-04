Более 90 попыток незаконно вывезти бензин и дизтопливо пресекли в Туркестанской области

Более 90 фактов незаконного вывоза бензина и дизельного топлива выявили в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства финансов Казахстана.
Таможенные посты Департамента государственных доходов по Туркестанской области выявили 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов.
По ним суд наложил штраф более чем на 1,5 млн тенге. Конфисковано 2 341 литра бензина, 25 335 литров дизельного топлива.
Напомним, в январе 2023 года в Казахстане введен запрет сроком на 6 месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.
К тому же Казахстан планирует повысить цену на бензин и дизтопливо.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов разъяснил необходимость этого непопулярного решения и рассказал о планах по ужесточению ответственности за незаконный вывоз ГСМ за границу.