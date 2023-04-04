Более 90 попыток незаконно вывезти бензин и дизтопливо пресекли в Туркестанской области

Энергетика, Транспорт
105

Более 90 фактов незаконного вывоза бензина и дизельного топлива выявили в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства финансов Казахстана.

Фото иллюстративное primeminister.kz

Таможенные посты Департамента государственных доходов по Туркестанской области выявили 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов.

По ним суд наложил штраф более чем на 1,5 млн тенге. Конфисковано 2 341 литра бензина, 25 335 литров дизельного топлива.

Напомним, в январе 2023 года в Казахстане введен запрет сроком на 6 месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. 

К тому же Казахстан планирует повысить цену на бензин и дизтопливо. 

Премьер-министр РК Алихан Смаилов разъяснил необходимость этого непопулярного решения и рассказал о планах по ужесточению ответственности за незаконный вывоз ГСМ за границу. 

 

#Туркестанская область #дизтопливо #бензин #Минфин #нарушение #запрет #вывоз #КГД

Популярное

Все
Поддержка и стимулы
О перспективах развития и новых подходах
Ценники на заправках поменяются
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
Азамат Ескараев сохранил пост министра юстиции РК
Талант и чистота помыслов
В лидеры выходит «Кызылжар»
Сорвался бой Жалгаса Жумагулова и Нэйта Мэннеса в UFC
Большие проблемы маленького аула
Меньше видишь – больше съешь!
Страны ЕАЭС договорились о взаимном признании ученых степеней
Элемент музыки, реактив творчества
Опасно для жизни
Все начинается с мелочей
Лоббизму нужен лобби
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
«Проверки» на дорогах
Распоряжение Главы государства
Мамочки в гневе
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Рудные богатства стране не нужны?
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет
Смартфон записал преступление
Полный текст выступления президента на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
Дефицит питьевой воды в Астане привел к ограничениям
Коррупционный скандал вновь разгорелся в Северо-Казахстанской области
Ответственность перед народом и историей
Следующую встречу секретарей советов безопасности ШОС решили провести в Казахстане
Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Мади Такиев освобожден от должности в администрации президента РК
Спикером Мажилиса избран Ерлан Кошанов
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО

Читайте также

Казахстан сможет стать крупнейшим поставщиком нефти в мире …
Нехватка дизтоплива, аварии на ТЭЦ – оперативно решить серь…
Алихан Смаилов встретился с руководством компании "Шеврон"
15 лет платила налоги и штрафы за проданное авто жительница…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]