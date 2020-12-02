Более чем на 15% сократятся затраты фермера после цифровизации – Мамин

Цифровизация в растениеводстве и животноводстве позволяет получить до 20% больше урожая и животноводческой продукции. При этом затраты фермера сократятся более чем на 15%. Об этом на заседании Правительства сообщил Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В соответствии с новой предвыборной программой партии "Nur Otan" перед нами стоят задачи повышения производительности труда в АПК в 2,5 раза и двухкратного увеличения экспорта продукции, 70% которой должна быть переработанной. Одним из важных инструментов в достижении поставленных задач является полная цифровизация агропромышленного комплекса страны, которая позволит снизить затраты на производство продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность", - сказал Мамин.
По его данным, цифровизацией будет охвачено более 100 млн га земель сельхозназначения. На это потребуется в рамках ГЧП 50 млрд тенге инвестиций.
"Промежуточные результаты оцифровки отрасли уже имеют положительный опыт. Об этом сегодня говорили руководители фермерских хозяйств. Цифровизация в растениеводстве и животноводстве позволяет получить до 20% больше урожая и животноводческой продукции. При этом затраты фермера сократятся более чем на 15%. В целом в перспективе только за счет цифровизации повысится сбор зерна до 25 млн тонн в год", - добавил Премьер.