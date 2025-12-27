Более трех тысяч детей военнослужащих вовлечены в систему кружковой и спортивной работы

Армия
91

Благополучие семьи защитника Отечества – приоритетное направление деятельности Минобороны. Важную роль в их поддержке выполняют службы по работе с членами семей военнослужащих, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В Вооруженных силах Казахстана более 36 тысяч семей военнослужащих. Из них более 17 тысяч – молодые и многодетные семьи.

Молодым семьям помогают с размещением, адаптацией, решением социальных вопросов. Женам военнослужащих содействуют в трудоустройстве, а детям – в распределении в детские сады. Особое внимание уделяется семьям военнослужащих, которые участвуют в миротворческих миссиях. Им оказывается юридическая и бытовая помощь, проводятся встречи с командирами.

Широкий общественный масштаб в 2025 году приобрела акция «Мектепке жол», инициированная министром обороны. Благодаря подключению к ней десятков меценатов и банков, тысячи детей получили поддержку к новому учебному году.

Большое внимание службы уделяют семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями. Во взаимодействии с медицинскими учреждениями и общественностью они организуют консультации врачей, лечение в реабилитационных центрах, проводят другие благотворительные мероприятия.

Ежегодно более тысячи детей военнослужащих отдыхают и учатся в лагерях республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен»: в Щучинске, Балхаше, Конаеве и Туркестанской области.

Квоты на отдых предоставляются прежде всего учащимся из семей военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах, детям с ограниченными возможностями, воспитанникам из неполных и многодетных семей.

Сегодня в гарнизонах действуют 157 кружков и секций, где занимаются почти 3 тысячи ребят. Для них организуются экскурсии, конкурсы, спортивные мероприятия, уроки безопасности и военно-патриотические занятия.

#армия #досуг #солдаты

