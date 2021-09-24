Болеем не телом, а душой

Правда или выдумка?



В последнее время на слуху коронавирус, а вот о здоровье души мало кто сейчас, к сожалению, говорит. Но, как показывают многочисленные исследования и научные материалы, общество неуклонно движется в бездну психических расстройств. Дос­таточно лишь посмотреть на болезни, возникшие не так давно, многие из которых к тому же до сих пор не изучены или вовсе не несут под собой медицинской подоплеки – то есть попросту выдуманы «пациентами».

К примеру, чувствительность к электромагнитным полям – впервые о ней услышали в 1997 году, но причины ее появления до сих пор не установлены. Пациенты связывают заболевание с излучением от мобильных телефонов, компьютеров, wi-fi-роутеров, однако исследования говорят об обратном: такой зависимости нет.

То же, в принципе, можно сказать и о клавиатурном тендините, открытом в 2005 году. Проявлялся он в виде опухших пальцев, головокружения и мышечных болей вследствие частого использования мобильного телефона, а точнее его кнопок для набора текстовых сообщений. Тоже довольно спорное заболевание. А если учесть, как часто мы пользуемся компьютерами и прочими гаджетами, клавиатурный тендинит должен быть у каждого.

Сегодня мы пользуемся уже смартфонами. Их влияние, как, впрочем, и любых экранов, доказано лишь на зрение человека. Однако появилась другая проблема – зависимость от смартфонов, желание постоянно держать их в руках, периодически отвлекаться на телефон во время беседы или вовсе «сидеть в онлайне» прямо в процессе живого общения, которое таковым, увы, уже не назовешь.

Как показывает практика, мы все чаще по телефону пишем, чем говорим. Ведь легче, удобнее, комфортнее собеседнику написать, спросить, желает ли он вообще разговаривать, чем внезапно вторгаться в его жизнь звонком. А пара телефонных разговоров с грубым собеседником и вовсе может привести к развитию телефонофобии – болезни, впервые описанной в 1990 году. Проявляется она так: при необходимости сделать звонок или взять трубку появляется учащенное дыхание, потливость, тревога или паническая атака оттого, что в течение разговора может возникнуть неловкая ситуация.

Еще 20 лет назад о психосоматических заболеваниях говорили как об исключениях, сейчас такие симптомы находят у более чем 50% пациентов больниц. Пересматриваются диагностические критерии многих заболеваний: например, синдромы раздраженного кишечника и беспокойных ног, нейрогенный мочевой пузырь, бронхиальная астма, гипертония, ожирение. В медицинских вузах начали выделять психосоматику в отдельное направление, а врачей-терапевтов обучают выявлению и помощи лицам с психосоматическими заболеваниями.

Тревожно и страшно

Что же касается заболеваний давно известных, то, по данным специалистов, в последние годы наблюдается заметное увеличение числа пациентов с депрессией, тревожными расстройствами и психосоматикой. Немалую роль в этом, конечно же, сыграл коронавирус.

– С марта 2020 года, когда была объявлена пандемия, запросы по депрессии, тревожности и паническим атакам, обращения к специалистам увеличились в разы. Дело в том, что ковид имеет странные последствия для ментальных процессов и психики. Американская ассоциа­ция психотерапевтов признала такое явление, как постковидная деп­рессия. Связана она в большей степени с тем, что вирус накладывает отпечаток на всю нервную систему и действительно провоцирует такие состояния. В этом хорошо поможет когнитивно-поведенческая терапия, причем даже без медикаментов, поэтому обязательно нужно обращаться к психотерапевтам или к психиат­рам за помощью, – рассказывает психолог, психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Елена Тен.

Так, распространенность деп­рессии, согласно статистике, продолжает расти, и сегодня ею страдает значительная часть населения – свыше 264 млн людей. Особенно распространены легкие формы депрессии, протекаю­щие скрыто, с не столь явными симптомами среди городских жителей вследствие информационных перегрузок, нарушений сна и рабочего режима.

– Есть так называемая триада депрессий – это три состояния, которые характеризуют наличие у человека депрессии: ощущение себя беспомощным и бесполезным, беспокойство о том, что в будущем ничего нет, что жизнь бессмысленна и беспросветна. Если такие мысли проявляются продолжительное время, человек стал плаксив, ему трудно собраться с силами, он много или слишком мало спит, то можно говорить, что, скорее всего, уже есть симптоматика депрессии, – отмечает психолог.

Распознать депрессию самостоя­тельно сегодня можно, просто проверив свое состояние, отвечая на перечень вопросов по шкале депрессии Бека в Интернете. Однако сама по себе шкала диагноза не ставит, она только дает возможность увидеть предпосылки.

– Важно немедленно обратиться к психиатру – только он имеет право на постановку диагноза «депрессия», определение ее клинической формы и назначение антидепрессантов. Если в вашем окружении есть психолог, который настаивает, что он лечит депрессию, я бы с осторожностью отнеслась к такому специалис­ту. Психолог может работать с депрессией только в паре с психотерапевтом или психиатром, то есть врачом – человеком с высшим медицинским образованием. Обычно такие доктора сами предлагают дополнительно пройти терапию у психолога, чтобы помимо лечения препаратами иметь возможность корректировать поведение с помощью психологических приемов, – разъяс­няет Елена Тен.

Самыми, если можно так выразиться, «популярными» в наши дни остаются тревожные расстройства, развивающиеся без наличия внешних причин для тревоги или страха. Как будто реакция организма на сильный стресс, которая должна работать только в определенной ситуации, не отключается.

По словам специалиста, тревожное расстройство имеет множество вариантов. Это отдельные фобии, когда человек боится, например, летать. Генерализованное тревожное расстройство – вид невроза, при котором человек боится будущего, возможных несчастий с близкими, чего-то еще. Также посттравматическое стрессовое, социофобическое, паническое расстройства. Все эти состояния могут быть как отдельными, так и смешиваться друг с другом.

– Тревога, депрессия и паника не обязательно связаны между собой. Поэтому всегда нужно обследоваться у специалиста с медобразованием. Самое важное – помнить, что с тревогой, конечно, можно справиться самостоятельно. Но для этого нужно знать приемы, которые помогают снять напряжение. Нас ежедневно посещают тревожные мысли, у кого-то их больше, у кого-то меньше, но мы их преодолеваем, идем на работу, занимаемся бытовыми вопросами, а стресс накапливается. Как раз для того, чтобы научиться снимать стресс, и идут к психологам, учатся навыкам саморегуляции, расслабления, снятия мышечного напряжения. К врачу идут, когда состояния становятся очень навязчивыми и их трудно преодолеть. Но в любом случае самостоятельно такой диагноз себе не поставить, нужно обратиться к профессионалам, – объясняет Елена Тен.

Постоянное тревожное состоя­ние доходит и до панической атаки. Это внезапный приступ страха смерти, болезни, потери рассудка. Причем страх этот под собой реальной причины не имеет. Характеризуется он и соматическими проявления­ми: сильным сердцебиением, удушьем, дурнотой, ощущением дереализации – когда человек не понимает, где находится, кто он. К сожалению, зачастую пациенты с этими симптомами живут годами и не обращаются к специалистам за помощью.

Как же можно справиться с панической атакой самостоятельно? В этом состоянии, подчеркивает психотерапевт, не нужны какие-либо медикаменты или скорая помощь.

– Его нужно прожить от начала до конца и понять, что оно не убивает. Причина панических атак заключается в том, что мозг ошибочно принимает обстановку как тревожную, выдает огромное количество адреналина, происходит так называемая адреналиновая атака. Поэтому самое важное – помнить, что адреналин легче всего прожить в движении: упражнения, ходьба, танцы, если вы на это способны, – отмечает Елена Тен. – Но прежде чем вы поймете, что у вас паническая атака, необходимо обследоваться на предмет заболеваний сердечно-сосудистой или эндокринной систем, потому что иногда состоя­ния панической атаки обусловлены именно ими. При диагнозе «соматоформное расстройство», к примеру, человек здоров, но у него так проявляется тревога. Поэтому самое главное – узнать, что это никак не связано с вашим состоянием здоровья, а после уже обратиться к психотерапевту.

Психологом Оливером Робинсоном в 2011 году впервые с науч­ной точки зрения описан так называемый кризис четверти жизни, причиной которого назван кризис идентичности в возрасте 22–35 лет. В симптомах числятся: чувство, что человек обречен посещать имеющуюся работу и/или состоять в уже сложившихся отношениях; беспокойство о деньгах; ощущение давления по поводу необходимос­ти вступить в брак и иметь детей; чувство, что сделано не все, на что человек способен, что упущено множество возможностей.

Кстати, по поводу давления: в нашем обществе все чаще ему подвержены именно девушки, которым представители старшего поколения, да и состоявшиеся в браке ровесники стараются всячески указать «верный» путь: семья, дети, а иначе «будет поздно».

– К 30 годам мы достигаем первых важных отметок в своей жизни, в карьере, в семье. И в зависимости от того, какие планы вы себе строили в 18–20 лет, так вы будете проживать свой кризис 30 лет. Довольны ли вы тем, что случилось, достаточно ли хорошо справились с поставленными целями и задачами. Очевидно, если вы с ними справились, мнение окружающих не имеет никакого значения, потому что вы перед собой во всем правы. Но если вы чувствуете неудовлетворенность, вам не нравится то, как ваша жизнь сложилась к 30 годам, тогда подобные советы, замечания и вопросы окружающих будут вас очень ранить, задевать, обижать, оскорблять. Когда речь идет о советах, нужно очень качественно уметь защищать себя от посягательств других людей, критики. Речь о том, что сейчас модно называть защитой собственных границ – это умение сказать «мне сейчас наш разговор неприятен, я его продолжать не намерен» или просто «без комментариев», – рассуждает психолог Елена Тен.

«Советчикам» в свою очередь нельзя забывать, что подобные вопросы не помогают кому-то лучше выстроить свою жизнь. Если вам свойственно задавать такие вопросы окружающим или давать непрошеные советы, стоит задуматься, а нравятся ли вам самим такие «советы» по ведению домашнего хозяйства, работе, взаимоотношениям с детьми?

– Как правило, сами мы не любим, когда к нам обращаются с подобными темами. Поэтому предлагаю быть взаимно вежливыми. Что же касается кризиса 30 – у каждого из нас есть шанс откорректировать свой путь, задуматься о том, что для нас по-настоящему важно, и достигать этих целей, чтобы к 40 годам, когда наступит кризис середины жизни, мы могли признать, что достигли важных высот, – подчеркивает специалист.

Зависимость

С депрессией и тревогой связывают и компульсивное переедание – поглощение большого количества еды за короткий период времени, утрату контро­ля над количеством съеденного. При этом заболевании люди могут есть быстрее обычного, поглощать пищу уже после насыщения, в одиночестве или даже спрятавшись, а после испытывать по этому поводу чувство вины и отвращения.

– Компульсивное переедание можно лечить 12-шаговой прог­раммой и обращением к клиническому психологу, который занимается именно зависимостями. Такой специалист действительно может оказать помощь. Пожалуйста, будьте внимательны, не обращайтесь за помощью к непрофессионалам – вы рискуете потерять свое здоровье, – призывает психотерапевт Елена Тен.

Зависимость – сегодня все чаще можно услышать это слово в рассказе о кофе. Чашка кофе перед, да и во время работы стала нормой, наверное, практически для каждого из нас. Но многие, к сожалению, не обходятся одной-двумя в день, что, как известно, имеет свои последствия.

Впрочем, это касается и резкого отказа от кофе. Так, в 1988 году впервые описана кофеиновая абстиненция, возникающая из-за 12-часового перерыва в упот­реблении кофе, если до этого человек ежедневно выпивал несколько кружек. Попросту говоря, организм отходит от «кофеиновой передозировки». При этом появляются головная боль, усталость, сонливость, подавленное состояние, раздражительность, трудности с концентрацией, тошнота, мышечная боль. По данным специалистов, симптомы исчезают в течение недели воздержания от кофе. Но если вернуться к привычному ритму, все, конечно же, повторяется вновь.

Навязанные правила питания, ставшие сегодня трендом, названы причиной возникновения одержимости здоровым питанием. Многие люди стремятся «быть на волне», не отставать, резко и кардинально меняя свою жизнь. При этом абсурдном стремлении к здоровому питанию проявляются чувство вины при малейшем нарушении ПП, презрение к тем, кто питается неправильно. В погоне за трендами эксперт советует не забывать об уважении выбора друг друга: если один человек не ест мясо по тем или иным причинам, а другой не переносит овощи – это личное дело каждого. Однако зачастую, к сожалению, эта «мания» приводит к расстройствам пищевого поведения (РПП).

– Связано это еще и с тем, как работает маркетинг, как выстрое­на мода на стройность. Красотой считается астенический тип: параметры «90–60–90» – это комп­лекция мальчика-подростка, а никак не взрослой женщины. Поэтому у многих людей развиваются подобные заболевания. Сразу нужно сказать, что такие заболевания, как анорексия, булимия, наносят непоправимый вред здоровью. Анорексия считается самым сложным психическим диагнозом, ведущим к летальному исходу. Поэтому, если в семье культивируется худоба, ограничение в питании, диеты, высказываются пожелания о том, что нужно снижать вес – родители создают предпосылки гибели своего ребенка, – заявляет Елена Тен.

Еще одной большой проблемой, связанной с РПП, эксперт назвала попытку пройти лечение у неспециалистов – нутрициологов, диетологов, психологов. Помочь может только грамотный пси­хиатр, причем в условиях стацио­нара специального центра РПП.

– В Казахстане нет ни одного такого центра, и нужно об этом задуматься. Психиатры с неохотой берут людей с такими расстройствами, потому что эти состояния плохо поддаются коррекции. Всякого рода марафоны в сети только усугубляют проб­лему, поэтому в первую очередь необходимо консультироваться с грамотным врачом-психиатром, обращаться в стационары цент­ров РПП в ближнем зарубежье – в России, в Украине, и лечить самым тщательным образом, – отмечает Елена Тен.

Неизменно одно: все эти заболевания начинаются в голове, и уже потом «поражают» организм, его органы и клетки. Все это показывает, что душевное состояние на самом деле невероят­ным образом влияет на наше здоровье, и если мы не будем заниматься собой – рано или поздно заболеем, если не физически, то духовно. А болезней, как вы уже поняли из этого материала, на любой вкус и цвет найдется множество.