Большая часть владельцев квартир дома в Шахане не получит другое жилье

Владельцам 4 из 13 квартир, разрушенных взрывом в поселке Шахан, будет предоставлено другое жилье. Оставшиеся квартиры после ремонта и восстановления будут предложены жильцам для заселения обратно. Об этом заявил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, выступая на заседании Правительства РК,
передает Kazpravda.kz
.
"На месте была оперативно организована работа соответствующего штаба, эвакуированы люди, для жителей дома были развернуты пункты обогрева, подготовлены места для временного проживания. К сожалению, имеем 9 погибших. С 4 по 6 января мы провели все мероприятия, связанные с похоронами и панихидой по погибшим гражданам, 2 человека находятся с различными травмами. Их состояние стабильное, удовлетворительное, с положительной динамикой. Специализированная организация выдала заключение, что 3 подъезда этого дома пригодны к дальнейшей эксплуатации. Техническое состояние левого крыла разрушенного четвертого подъезда было оценено как "ограниченно работоспособно и подлежит восстановлению", состояние правого крыла оценено как аварийное и требующее демонтажа", – сказал аким.
Он доложил, что разбор завалов на сегодняшний день завершен.
"Проводится демонтаж свисающей конструкции четвертого подъезда. Сегодня мы первый этаж завершаем, остаются только подвальные помещения. И после этого перейдем к строительным работам с укреплением этого подъезда. Владельцам 4 из 13 квартир будет предоставлено жилье. Оставшиеся квартиры после ремонта и восстановления будут предложены жильцам для заселения обратно", – сообщил Абдибеков.
Напомним, что 4 января был открыт частный благотворительный фонд помощи лицам, пострадавшим в результате ЧП в поселке Шахан.
"На сегодняшний день выплачена материальная помощь в размере 9 миллионов тенге семьям погибших, а также двум пострадавшим на лечение. Один человек определяется как правопреемник", – уточнил докладчик.
Что касается восстановления системы тепло- водоснабжения, то вне дома установлена модульная котельная, запуск теплоснабжения осуществили 7 января. Жильцы трех подъездов заселились обратно в свои квартиры.
Создана комиссия по расследованию причин возникновения ЧП, Департаментом внутренних дел возбуждено уголовное дело и проводятся соответствующие следственные мероприятия.
"Все вышеуказанные мероприятия проводится в рамках утвержденного областного плана по ликвидации ЧС в поселке Шахан", – заключил аким области.
Напомним, что причиной ЧП стал взрыв котла отопительной системы
, из-за чего обрушилась часть жилого многоэтажного дома. В результате погибли 9 человек
. Жильцы считают, что трагедии можно было бы избежать, если бы в Шахане была построена котельная, проектно-сметная документация которой прошла экспертизу.