Большая часть владельцев квартир дома в Шахане не получит другое жилье

Происшествия
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Ксения Воронина
Владельцам 4 из 13 квартир, разрушенных взрывом в поселке Шахан, будет предоставлено другое жилье. Оставшиеся квартиры после ремонта и восстановления будут предложены жильцам для заселения обратно. Об этом заявил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, выступая на заседании Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

"На месте была оперативно организована работа соответствующего штаба, эвакуированы люди, для жителей дома были развернуты пункты обогрева, подготовлены места для временного проживания. К сожалению, имеем 9 погибших. С 4 по 6 января мы провели все мероприятия, связанные с похоронами и панихидой по погибшим гражданам, 2 человека находятся с различными травмами. Их состояние стабильное, удовлетворительное, с положительной динамикой. Специализированная организация выдала заключение, что 3 подъезда этого дома пригодны к дальнейшей эксплуатации. Техническое состояние левого крыла разрушенного четвертого подъезда было оценено как "ограниченно работоспособно и подлежит восстановлению", состояние правого крыла оценено как аварийное и требующее демонтажа", – сказал аким. 

Он доложил, что разбор завалов на сегодняшний день завершен.

"Проводится демонтаж свисающей конструкции четвертого подъезда. Сегодня мы первый этаж завершаем, остаются только подвальные помещения. И после этого перейдем к строительным работам с укреплением этого подъезда. Владельцам 4 из 13 квартир будет предоставлено жилье. Оставшиеся квартиры после ремонта и восстановления будут предложены жильцам для заселения обратно", – сообщил Абдибеков.

Напомним, что 4 января был открыт частный благотворительный фонд помощи лицам, пострадавшим в результате ЧП в поселке Шахан.

"На сегодняшний день выплачена материальная помощь в размере 9 миллионов тенге семьям погибших, а также двум пострадавшим на лечение. Один человек определяется как правопреемник", – уточнил докладчик.

Что касается восстановления системы тепло- водоснабжения, то вне дома установлена модульная котельная, запуск теплоснабжения осуществили 7 января. Жильцы трех подъездов заселились обратно в свои квартиры.

Создана комиссия по расследованию причин возникновения ЧП, Департаментом внутренних дел возбуждено уголовное дело и проводятся соответствующие следственные мероприятия.

"Все вышеуказанные мероприятия проводится в рамках утвержденного областного плана по ликвидации ЧС в поселке Шахан", – заключил аким области.

Напомним, что причиной ЧП стал взрыв котла отопительной системы, из-за чего обрушилась часть жилого многоэтажного дома. В результате погибли 9 человек. Жильцы считают, что трагедии можно было бы избежать, если бы в Шахане была построена котельная, проектно-сметная документация которой прошла экспертизу.

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