Большой цифровой портрет Абая на колесе обозрения появился в центре Астаны

На левом берегу столицы появилось крупнейшее цифровое изображение казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба аппарата акима района «Нұра» Астаны

По информации пресс-службы аппарата акима столичного района «Нұра», портрет с диагональю 65 метров размещен на колесе обозрения, которое оснащено новым LED-освещением с более чем 53 тысячами пикселей.

Изображение сопровождается казахскими орнаментами и флагом, сменяющими друг друга.

Жители города уже активно используют это место для создания креативных видео.

В частности, жительница Астаны, артистка Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева Улжан Кульджанова исполнила на скрипке произведение «Көзімнің қарасы» на фоне портрета.

Мероприятие, организованное акиматом района Нура и центром семейного отдыха Ailand, приурочено ко Дню Абая, который отмечается 10 августа.

Демонстрация портрета и анимаций продлится до 16 августа.