Бывший заместитель начальника департамента по борьбе с коррупцией города Шымкента Дауренбек Кожабаев приговорен к 11 годам лишения свободы за взятку в особо крупном размере.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По иронии судьбы он является младшим братом Максата Кожабаева, занимавшего долж­ность заместителя председателя Антикоррупционной службы и в 2023 году осужденного к пяти с половиной годам лишения свободы.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента признал Дауренбека Кожабаева виновным в получении 42 млн тенге от директора школы, которая через посредника таким способом пыталась уйти от уголовной ответственности. Женщину обвинили в получении одного миллиона тенге за трудоустройство учителя в школу, которой она руководила.

Бывшему борцу с коррупцией предстоит отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также осужденному пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.