Ботаникам здесь не место?

Столичный ботанический сад – удивительное место. Особенно если смотреть на него с высоты птичьего полета.

Это в принципе проклятье всех столичных парков – проектирование не для человека, а для генерального плана. На макетах все чудесно. В жизни – не очень. Гигантские пространства, несоразмерные масштабу человека, не создают ощущения комфорта и быстро превращаются в пустыри, потому что за ними просто нереально ухаживать. В подтверждение всех возможных теорий, там, где в одном закоулке появляется хаос и бардак, мгновенно разруха распространяется на весь объем.

Ботанический сад помимо всего прочего стал и жертвой концепции. С одной стороны, это особо охраняемая природная территория со статусом природоохранной и научной организации. С другой – место отдыха в центре города, где умудрились собрать все, что только можно: от фитнеса и спортивных площадок до фонтанов и лотков со сладкой ватой. Для большинства обывателей, увы, глубоко безразлично, что это место предназначено для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. Для большинства это просто парк, причем далеко не идеальный, ведь здесь хоть и посадили более 30 000 деревьев, похож он больше на ботаническую степь, чем сад. Конечно, это вопрос времени, но и время не на стороне сада – за четыре года с момента открытия здесь разрушено едва ли не больше, чем создано.

Этим летом сад заполонили безмолвные выкрики администрации – многочисленные стенды с призывами не сорить, не рвать цветы, да и вообще, вести себя по-людски. Не помогает. Даже хуже стало, в этом безысходность какая-то, в самом деле. И как ни сопереживаешь людям науки, поддержать их сложно – они все равно эту войну проиграют.

– Многие из вас уже заметили новые информационные и запрещающие таблички, расставленные на научных участках и экспозициях ботсада. Таблички несут информационный и запрещающий посыл только для участков ботаничес­кого сада, где нельзя проводить спортивные занятия, устраивать пикники, ходить по газону, срывать плоды и цветы. Большая просьба к каждому посетителю: проявлять осознанность при посещении сада, соблюдать правила поведения и бережно относиться к нашим рас­тениям и молодому газону. Тогда общими усилиями Астанинский ботанический сад станет настоящим музеем живых растений под открытым небом, – пишет администрация в своих социальных сетях.

Люди редко способны оценить чужой труд. Особенно если это труд простых профессий: уборщиц, разнорабочих. Вот и ботанический сад, по логике вещей, должен был быть домом ландшафтных дизайнеров, агрономов и озеленителей, а стал проходным двором для пикников, прогулок и занятий спортом. Плохо ли это? Нет. Это то, что называется саморегулированием. Если людям хочется проводить пикники и детские праздники на лужайках, они их будут проводить, даже если там краснокнижные травы вокруг.

И здесь следует добавить, что простой парк, отвечающий текущим потребностям горожан, не потребовал бы привлечения иностранных специалистов к разработке концепции и миллиардов тенге на строительство и содержание сада.

Конечно, можно бороться за культуру, за воспитание и светлые помыслы. Но и реалистами не нужно переставать быть. Люди науки годами управляли Ботаническим садом в Алматы. Но волшебным местом он стал только сейчас, после вложения в реконструкцию миллионов долларов. Да, сад сам пострадал от того, что похорошел. Наплыв гостей с разной степенью воспитания негативно отразился на всем вокруг. Но ситуация со временем выровнялась. По крайней мере, в нем теперь нет пустырей и заброшенных уголков, иллюстрирующих не столько богатство фауны, сколько упадок науки.

Увы, наука, какой бы она крутой ни была, сегодня немодна, несовременна и неконкурентоспособна. Между локацией с редкими растениями и клевой фотозоной для тик-токов большинство выберет последнее. Нужен ли в этой связи в самом центре города островок науки там, где не могут справиться даже со стихийной торговлей? Вопрос открытый. При всех прочих равных условиях сложно конкурировать, когда твое официальное название: Астанинский ботанический сад – филиал РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК.

В принципе, даже с таким неймингом можно развивать бренд, строить маркетинговую стратегию и договариваться с аудиторией. Но диалога нет. Жители и гости города требуют от администрации порядка: нормального сервиса, уборки территории. А администрация тяготеет к науке и занята сохранением результатов своих трудов. Дело это непростое. То намусорят, то на велосипедах по розарию проедут.

Ботанические сады по всему миру открыты для посетителей. Это места отдыха, соприкосновения с природой. Людей тоже можно понять – что же за парк такой, если никуда наступить нельзя?!

И здесь снова проблема в понятиях. Общая площадь сада – 89,177 га. Из них парковая зона занимает 42,9 га, а научная – 46,3 га. Научная зона в свою очередь делится на три части: для научных исследований и сохранения коллекций генофонда растений отведено 16 га; экспозиционная зона для культивирования растений и доступа посетителей занимает 9,6 га; общественная зона – 7,8 га для обслуживания посетителей.

И здесь еще одно разделение. Администрация сада отвечает за содержание научного блока, а за всю окружающую территорию несет ответственность районный акимат.

Вот позиция ботсада: «Астанинский ботанический сад как научное учреждение имеет сугубо свои функции, а именно: проводит научно-исследовательские работы на выделенных для этого участках открытого грунта и в оранжерейном комплексе.

Все остальное: коммерческие объекты, водоемы, зеленые насаж­дения, уход, охрана, освещение и туалеты находятся на балансе акимата Есильского района Астаны, и он привлекает к работам подрядные организации и отвечает за обслуживание территории Есильского акимата».

В понимании же обывателя это один большой парк с газонами, клумбами и деревьями. Особенного трепета при вхождении в научную зону не возникает. Отдельная история – оранжерея – здесь все понятно: билеты, платные услуги фотосессий, возможность приобрес­ти декоративные растения для себя. Современный оранжерейный комп­лекс построен по типу климатрона, с полной автоматизацией систем капельного полива, туманообразования, аналогов которому нет на территории стран СНГ.

Администрация сада не скрывает своего желания максимально обозначить и всю свою остальную территорию. Метод добротный и проверенный временем – поставить забор.

И это уже становится классикой жанра. Вроде как мы с заборами боремся, но и жить без них не можем. Забор – основа порядка.

Нужен ли в городе парк за забором – вопрос открытый.

В социальных сетях предлагают менее урбанистический подход: высаживать вдоль тротуаров крапиву и терновые кусты. Но, кажется, для сада больше подходит другое растение, которое есть в местной оранжерее. Это мимоза стыдливая. Особенность растения в том, что от прикосновения ее листья сворачиваются и прижимаются к стеблю… Символ всего происходящего здесь.

– Вы все верно говорите насчет заборов для Астанинского ботанического сада. Коллектив всего института полностью поддерживает и постоянно открывает этот вопрос. Но мы не можем решать данный вопрос единолично, так как граничим с акиматом Есильского района на одной территории, – отвечает администрация одному из комментаторов на своей странице в «Инстаграм».

Еще раз повторимся, наука – это здорово. Но в таком контексте – бесперспективно. Наука, история, культура – нежные цветки, которые нельзя доверять случайным прохожим и рассчитывать на их сознательность.

Да, концепция достойная, написано все логично. Послушаем, что сообщает своим посетителям администрация сада:

«Астанинский ботанический сад – это не парк, а научно-исследовательская площадка под открытым небом. А еще, официальное название ботсада – Институт ботаники и фитоинтродукции. Здесь проводится разработка научных основ интродукции в Центральном и Северном регионах Казахстана видов растений мировой, отечественной и культурной флоры в условиях Астанинского ботанического сада; разработка и поиск эффективных приемов и технологий их культивирования и репродукции; мониторинг роста и развития интродуцированных цветочно-декоративных и оранжерейных растений мировой, отечественной и культурной флоры; разработка научных основ использования интродуцированных растений для ландшафтного и интерьерного озeленения.

Эта территория не предназначена для пикников и коммерсантов, и именно этот посыл мы хотим донести. От ботанического сада не останется ничего, если относиться к нему как к парку и ходить по газону».

Возможно, чтобы не находиться в постоянном конфликте между наукой и развлечениями, нужно продолжать искать компромиссы. Столичный ботсад не первый, кто столкнулся с человеческим фактором. Даже для Целинограда дендрарий, где велась научная работа, не был диковинкой. В 60-х годах на окраине города силами и стараниями молодежи был заложен парк, где разместили уникальные саженцы с разных уголков Советского Союза. Это не мешало соседствовать дендрарию с городским парком. Правда, нынче дендрарий забыт и заброшен. Забор убран, и все, что можно было выкопать и вынести – выкопано и вынесено. Возможно, научную деятельность вместе с забором, пока еще не поздно, нужно вернуть туда, а на левом берегу оставить так, как есть?

Пока городские власти к старому дендрарию совершенно равнодушны, хотя, по сути, это готовый сад с хорошей территорией и взрослыми деревьями: пихтами, елями, дубами. И мусором, конечно. Старый дендрарий от пикников спасает только то, что о нем забыли. Кажется, это как раз то, что нужно для науки.