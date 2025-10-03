В степи Северного Казах­стана, близ села Никольское Айыртауского района, раскинулось уникальное место – поселение Ботай. Сегодня это не просто археологическая стоянка эпохи энеолита, а визитная карточка региона, мировой феномен, с которым связывают факт одомашнивания лошади.

История Ботая началась в 1980-х годах, когда археолог Виктор Зайберт в составе Северо-Казахстанской экспедиции обнаружил на берегу реки Иман-Бурлук следы древнего поселения. За десятилетия оно превратилось в огромную исследовательскую площадку, которая привлекает археологов со всего мира. Именно здесь нашли жилища, предметы быта, оружие жителей ботайской культуры, а также кости лошадей. Научной сенсацией стало открытие следа кобыльего молока на древней посуде. Это говорило о том, что ботайцы впервые в мире приручили лошадь шесть тысяч лет назад.

По приглашению музея-заповедника «Ботай» мы посетили поселение. На степной равнине, недалеко от реки Иман-Бурлук, увидели интересные сооружения, напоминающие юрты. Сотрудница музея, экскурсовод Макпал Альмаганбетова объяс­нила, что это реконструкция жилища ботайцев, которое воссоздали несколько лет назад на реальном месте.

Экскурсовод провела нас в так называемый Дом рыбака. Жилище уходит на полтора метра вглубь земли. По форме – округ­лое, многоугольное помещение площадью около тридцати квад­ратных метров. Отделанные глиной стены прочные и защищают дом от холода и жары.

В центре жилища мы увидели очаг. Как объяснила Макпал Альмаганбетова, ботайцы строили дом так, чтобы дым уходил ровно через отверстие на крыше. На стенах висят рыболовные снасти. Одна из любопытных деталей – небольшие углубления в стене, которые использовались как природные холодильники для хранения продуктов.

– Древние жители умели хранить мясо, закапывали его в глиняную яму, сверху разводили костер, который жаром вытягивал кислород, и тем самым продлевали сохранность мяса, – сказала экскурсовод.

Сильнее всего нас удивила крыша. Она сложена из бревен без единого гвоздя: ботайцы уже тогда были умелыми инженерами.

– Это было настоящим прорывом в архитектуре, – улыбается Макпал Альмаганбетова. – Их знания впечатляют даже современных специа­листов. Ботайцы создавали дома, которые стали прообразом юрты кочевников.

Два других жилища соединены между собой коридором. В одном помещении была хозяйственная часть, где древние жители готовили пищу и делали орудия труда, во втором – сакральная комната с троном и черепом лошади, где проводились ритуальные обряды. На стене рисунки в виде волн, ромба и треугольника, чем-то напоминающих рыбу.

– У ботайцев было свое мировоззрение, – говорит экскурсовод. – Узоры на стенах, кости лошадей на месте погребения, каменные и костяные орудия с уникальными рисунками – все это имело для жителей того периода определенный сакральный смысл и связь с природой.

На территории мы увидели реконструкцию загона – место, где ботайцы содержали и доили лошадей. Помимо коневодства были распространены рыболовство и охота.

Каждое лето на Ботае рабо­тают археологические экспедиции. За все время здесь было найдено более 200 жилищ и сотни тысяч артефактов: орудия труда, посуда и бесчисленное количество костей лошадей.

Руководитель отдела научной и исследовательской работы Канат Кожахметов рассказал, как архео­логи работают в поле. Сначала они определяют место жилища, которое легко угадать по небольшим впадинам на земле. Работают по ленинградской методике: делят раскоп на квадраты, каждый из которых размером 4 на 4 м. Между квадратами остается небольшая перегородка земли, по которой определяют глубину и состав почвы.

– Раскоп ведется поэтапно штыковой и совковой лопатой, снимаем слой за слоем, – комментирует сотрудник музея. – Каждый слой – 10 сантиметров. К примеру, в первом слое идет дерн, потом – супесь – смесь песка и глины. Горизонтальная зачистка позволяет осторожно вести раскоп и не повредить находки. Глубина раскопа обычно не превышает одного метра, так как дальше начинается материковый слой, где артефактов уже нет.

Учитель истории из села Кишкенеколь Руслан Хайргельдинов не раз привозил своих учеников в Ботай. Неделю ребята жили в полевых условиях и помогали археологам вести раскопы. Для детей это увлекательный труд и возможность прикоснуться к истории.

– У подростков возникает азарт, они состязаются в поисках артефактов, – улыбается учитель. – Конечно, мы их обучаем, следим, чтобы они аккуратно обращались с лопатой. За экспедицию мы находили наконечники стрел, скребки из кремня, обломки горшков, кости лошадей. Особое значение имеет челюсть лошади: ею ботайцы обрабатывали шкуры. Кремень они использовали максимально рационально, даже из осколков делали ножи или скребки. Это удивительная школа труда и выживания.

Ценные находки отправляют в полевую лабораторию, где их бережно очищают щеткой и делают опись: фиксируют размер, состав материала и присваивают уникальный номер.

Как отметила директор музея-заповедника «Ботай» Сабина Амирова, на территории Северо-Казахстанской области зарегистрировано 598 памятников истории и культуры, девять из них – республиканского значения. Ботай является самым узнаваемым памятником мирового масштаба. И не случайно поселение становится площадкой для научных конференций и международных встреч.

Каждый год здесь проходит международный симпозиум «Ботай – Ұлы дала мәдениеті», который собирает ведущих археологов, историков, деятелей культуры из разных стран.

Помимо ученых Ботай посещают туристы и любители экстрима. Так, этим летом близ поселения отгремел Drive forum, собравший участников-автолюбителей из тридцати стран.

Главная задача музея-заповедника – не только сохранить уникальный памятник, но и популяризировать ботайскую культуру на мировом уровне.

– Мы хотим, чтобы Ботай стал местом притяжения, – говорит Сабина Амирова. – Мы должны говорить о том, что именно на территории Казахстана была одомашнена лошадь. Виктор Федорович Зайберт посвятил этому делу 40 лет жизни. Это наше наследие, наша гордость. Здесь можно проводить фестивали, туристические слеты, популяризировать историю. Но главное, конечно, это наука.

По ее словам, сейчас музей-заповедник работает над масштабным проектом, который объединит нас­ледие разных эпох. Как отмечает директор музея, Айыртауский район хранит памятники от нео­лита до XIX века: от ботайской культуры и комплекса батыров Карасая и Агынтая до усадьбы Айганым, бабушки Шокана Уалиханова. Также музей готовит совместные проекты с британским исследователем Аланом Оутрамом, давним другом Виктора Зайберта, чтобы дальше расширять исследовательскую работу по ботайской культуре.

– Для нас Ботай – не только археологический памятник, а часть национальной идентичности, – отметила Сабина Амирова. – Здесь соединяются наука, культура, туризм и воспитание молодежи. Каждый найденный артефакт, будь то наконечник стрелы, керамический сосуд или фрагмент жилища, напоминает о том, что степная цивилизация богата и ее история уходит корнями в тысячелетия.