Мудрость Ясауи – ресурс для развития общества

План включает 37 мероприятий по пяти ключевым направлениям – от институциональных реформ и реставрации до международных имиджевых проектов. Особое внимание уделено молодежи: через образовательные программы, научные проекты и культурные инициативы формируется осмысленный интерес к собственным корням. Одним из первых практических шагов стал международный симпозиум «По стопам Ходжи Ахмеда Ясауи: ремесленничество», организованный нашим университетом.

В центре обсуждений оказался феномен ахилика – духовно-профессионального братства, веками формировавшего облик тюркской цивилизации. Ахилик – это не просто объединение ремесленников, а целостная система этики, в которой профессиональное мастерство неотделимо от нравственной ответственности. Здесь качество труда напрямую связано с внутренним состоянием человека: мастер не может быть хорошим, если он нечестен в жизни.

Основные принципы ахилика гласят: «Рука, дверь и стол должны быть открыты для нуждающихся, а глаза, язык и помыслы – закрыты для порока». Эта традиция формировала идеал «кемел адам» – совершенного человека, о котором писал Ахмед Ясауи. Если хикметы великого мыслителя очищали душу, то ахилик превращал эту внутреннюю чистоту в норму повседневной жизни – на рынке, в мастерской, в общественных отношениях. Нечестная торговля или недобросовестный труд рассматривались как нарушение правил, как нравственное падение.

Именно поэтому сегодня такая модель приобретает особую актуальность. В условиях глобализации и трансформации рынка труда возникает запрос не только на профессиональные навыки, но и на доверие, ответственность и репутацию. Ахилик предлагает готовый культурный код, в котором экономика и этика не противостоят друг другу, а развиваются в единстве.

Особую значимость для научно-образовательного сообщества имеет историческая преемственность: идеи Ясауи, зародившиеся в Туркестане, обрели социальную форму в братстве Ахи в Анатолии. Такие деятели, как Ахи Эвран и Хаджи Бекташ Вели, стали продолжателями этой традиции. Участие в симпозиуме ректоров турецких университетов, носящих их имена, наглядно подтверждает: эта духовная связь не прервана и сегодня.

Символично, что Туркестан получил статус Международного города ремесленников. Это не просто почетное звание, а возвращение к модели развития, в которой культура и экономика образуют единое пространство смыслов.

Акцент Комплексного плана на работе с молодежью особенно своевременен. В эпоху цифровизации молодому поколению необходимы не только знания, но и устойчивые ценностные ориентиры. Университеты, школы, исследовательские центры должны стать пространствами, где формируется профессионал, а главное – гражданин с внутренним этическим стержнем. В этом контексте принципы ахилика – честность, солидарность, служение обществу – приобретают практическое значение как основа современной деловой и общественной культуры.

В адрес участников симпозиума было направлено приветственное письмо председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева. В нем подчеркивалась значимость духовного наследия и его роль в формировании общественных ценностей. Как отметил заместитель председателя партии AK Parti Кюршад Зорлу, внедрение принципов ахилика в межгосударственные институты способно укрепить доверие в масштабах всего тюркского мира.

Миссия Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясауи – интегрировать это наследие в современный образовательный процесс как основу формирования гармоничной личности. Мы не просто обучаем профессиям – мы формируем этический код, соединяя научные исследования с воспитанием на основе хикметов Ясауи и принципов ахилика.

Так формируется образ «Адал азамат», о котором говорит Президент. И именно такой человек становится ключевой фигурой современного развития – профессионал, чьи знания подкреплены ответственностью, а успех основан на доверии.

Наследие Ясауи – это не только память о прошлом. Это действующая модель будущего, в которой духовные ценности становятся ресурсом устойчивого развития общества.