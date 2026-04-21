Мудрость Ясауи – ресурс для развития общества
Жанар Темирбекова, ректор Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясауи
Сегодня Туркестан вступает в новый этап своего исторического возрождения – этап системной работы с духовным наследием. Впервые на государственном уровне принят Комплексный план по продвижению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Ясауи на 2026–2028 годы. Этот документ отражает стратегические приоритеты, обозначенные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым: наследие Ясауи должно стать не только символом прошлого, но и практическим основанием для укрепления национальной идентичности и ценностных ориентиров общества.