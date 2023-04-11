"Бойкая торговля" – сенатор привел вопиющие факты незаконной застройки в горных районах Алматы

Фото: пресс-служба Сената

Соответствующий депутатский запрос Лукин озвучил на пленарном заседании Сената.

Парламентарий отметил, что проблема незаконной и хаотичной застройки предгорных районов Алматы продолжает волновать общественность, несмотря на предпринятые городскими властями меры по упорядочению строительства в предгорной зоне. Также не прекращаются громкие скандалы, связанные с массовой застройкой в горах и уничтожением яблоневых садов.

«Общественники, экологи, сейсмологи, юристы и жители города требуют обратить внимание на серьезную проблему: город находится на грани утраты природного ландшафта, и это несет существенные проблемы и большие риски для жизни горожан», – отметил сенатор.

Он констатировал, что в последние десятилетия идет интенсивная застройка горной и предгорных зон. При этом вырубаются сады, срезаются горные склоны лёссовых пород. Таунхаусы и коттеджи возведены на Шымбулаке, в Бутаковском ущелье, в районе Каменского плато, ущелья Кимасар, в Горном гиганте, поселке Юбилейном и Большом Алматинском ущелье.

Как отмечают общественники, частные строительные компании, прикрываясь мораторием на проверки бизнеса, меняют целевое назначение земель с крестьянского или садоводческого хозяйства на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), потом ведут застройку многоэтажных жилых комплексов на склонах, непосредственно прилегающих к предгорьям. В то же время эти склоны по своему составу не подходят для капитального строительства. Министерство по чрезвычайным ситуациям неоднократно отмечало, что строительство на данных участках может привести к оползням техногенного характера.

«По данным общественников и экоактивистов города, в 2020-2021 годах из территорий природного парка «Медеу» выведены 22 гектара для строительства ИЖС, и после изменений рекреационной зоны акимат Алматы выносит 60 постановлений о предоставлении права землепользования для строительства ИЖС (микрорайон Бутаковка). Близ обсерватории и Астрофизического института имени В.Г. Фесенкова земельные участки площадью 3,2 га переданы под застройку коттеджного городка. Более того, на одном из крупнейших казахстанских сайтов для размещения объявлений в сфере недвижимости выставлены несколько объявлений о продаже земельных участков от 50 соток до гектара в микрорайоне Каменское плато. Эти участки некогда выделялись под крестьянские хозяйства, а сейчас продаются как «лучшие локации» под коттеджные городки, таунхаусы, клубные дома. В одном объявлении собственник даже готов оказать помощь при переоформлении и изменении целевого назначения через связи в госорганах», – заявил депутат.

Андрей Лукин выразил обеспокоенность тем, что плотная застройка усугубляет и без того сложное положение с нехваткой воды в этом районе, который еще в 2020 году был объявлен зоной с дефицитом водоснабжения. По информации Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК, в результате проверок акимата Алматы в 2022 году выявлено 751 нарушение земельного законодательства. При этом по 156 решениям акимата города материалы переданы в суд для их отмены. В частности, выявлены факты незаконного предоставления гражданину И. земельного участка площадью 4,8 га для ведения личного подсобного хозяйства из состава земель Государственного регионального природного парка «Медеу». Таким образом, на одной чаше весов находятся «бойкая торговля» земельными участками, жажда наживы и незаконное обогащение группы лиц, а на другой – уникальный природный ландшафт красивейшего города страны, его экологическое равновесие, комфорт и безопасность для горожан», – констатировал Лукин.

В этой связи сенатор требует проверить законность вывода части территорий природного парка «Медеу» для строительства ИЖС, изменения целевого назначения земель под застройку коттеджного городка в районе обсерватории и Астрофизического института имени Фесенкова, а также изменения целевого назначения под частное строительство других земучастков, ранее предоставленных для ведения сельского хозяйства, крестьянских и фермерских хозяйств, личного подсобного хозяйства и садоводства (дачного строительства), расположенных в горных и предгорных районах Алматы и прилегающих к городу районах Алматинской области. И на основании этих проверок сделать соответствующие правовые выводы в отношении ответственных лиц.

Также Лукин считает необходимым внести изменения и дополнения в действующее законодательство, предусматривающие полный запрет частного строительства в горных и предгорных районах Алматы и его окрестностях, а также предусмотреть ответственность за нарушения естественного ландшафта в горной и предгорной зонах. Кроме того, предлагается до завершения инвентаризации земель и принятия соответствующего нормативного правового акта объявить мораторий на предоставление земель в горных и предгорных районах под частное строительство.

Также сенатор требует запретить изменения целевого назначения под строительство ранее предоставленных земель, расположенных в горных и предгорных районах, для ведения сельскохозяйственного производства, фермерского или крестьянского хозяйства, личного домашнего хозяйства и садоводства и исключить практику изменения целевого назначения земель путем утверждения проектов детальной планировки (ПДП) в рекреационных зонах населенных пунктов.