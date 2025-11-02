Бойца ММА Ануарбека Бекембетова арестовали на 15 суток за хулиганство

Скандалы
123

Бойца смешанных единоборств, тренера и блогера Ануарбека Бекембетова наказали за постановочное видео, передает Kazpravda.kz

Фото: Nomad Fighting

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении Ануарбека Бекембетова за совершение хулиганских действий.

"Судом установлено, что Бекембетов, являясь тренером по боксу и блогером, 21 сентября разместил на своей странице в социальной сети видеозапись с целью привлечения внимания, на которой в общественном месте ведет себя вызывающе, грубо, использует нецензурную брань, демонстрирует неуважение к окружающим, нарушает общественный порядок и спокойствие граждан, тем самым совершая действия, выражающие явное неуважение к обществу", - говорится в сообщении.

В судебном заседании он вину признал и пояснил, что видеозапись была снята по сценарию для рекламы кафе и не осознавал возможных последствий своих действий.

Его вина подтверждается материалами дела, в том числе протоколом об административном правонарушении, рапортом инспектора, видеозаписью, а также собственными пояснениями, данными в ходе досудебного производства и судебного разбирательства.

Санкция ст.434 ч.1 КоАП предусматривает административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП, либо общественных работ на срок от 20 до 60 часов, либо административного ареста на срок от 5 до 15 суток.

Постановлением суда Бекембетов признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением административного взыскания в виде ареста на 15 суток.

При определении меры взыскания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, личность правонарушителя, обстоятельства дела, наличие смягчающего обстоятельства - признание вины и раскаяние, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

Постановление не вступило в законную силу.

#скандал #блогер #ММА #тренер #смешанные единоборства #Ануарбек Бекембетов

Популярное

Все
Итоговый турнир WTA: Рыбакина стартовала с разгромной победы
В Алматы продолжается модернизация системы наружного и архитектурного освещения
Казахстанские школьники стали четырехкратными чемпионами мира по робототехнике
Занимавшаяся сводничеством под видом такси ОПГ раскрыта в Костанайской области
Бойца ММА Ануарбека Бекембетова арестовали на 15 суток за хулиганство
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Токаев поблагодарил Трампа за приглашение на саммит в Вашингтон
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Как рост цен на драгоценные металлы усиливает экономики ЦА
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
В Жамбылской области открыли уникальный центр четырех направлений
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
Активисты молодежного движения поздравили казахстанцев с Днем Республики
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Австрии
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики

Читайте также

Принца Эндрю лишили титулов в Великобритании
Британский принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского
Более 30 тысяч страниц по скандальному делу Эпштейна опубли…
Розыгрыш ценных призов в Instagram: Минтуризма и спорта выс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]