Фото: Nomad Fighting

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении Ануарбека Бекембетова за совершение хулиганских действий.

"Судом установлено, что Бекембетов, являясь тренером по боксу и блогером, 21 сентября разместил на своей странице в социальной сети видеозапись с целью привлечения внимания, на которой в общественном месте ведет себя вызывающе, грубо, использует нецензурную брань, демонстрирует неуважение к окружающим, нарушает общественный порядок и спокойствие граждан, тем самым совершая действия, выражающие явное неуважение к обществу", - говорится в сообщении.

В судебном заседании он вину признал и пояснил, что видеозапись была снята по сценарию для рекламы кафе и не осознавал возможных последствий своих действий.

Его вина подтверждается материалами дела, в том числе протоколом об административном правонарушении, рапортом инспектора, видеозаписью, а также собственными пояснениями, данными в ходе досудебного производства и судебного разбирательства.

Санкция ст.434 ч.1 КоАП предусматривает административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП, либо общественных работ на срок от 20 до 60 часов, либо административного ареста на срок от 5 до 15 суток.

Постановлением суда Бекембетов признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением административного взыскания в виде ареста на 15 суток.

При определении меры взыскания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, личность правонарушителя, обстоятельства дела, наличие смягчающего обстоятельства - признание вины и раскаяние, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

Постановление не вступило в законную силу.