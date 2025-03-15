Бойцы ММА в ожидании больших турниров
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Недавно появилось довольно любопытное сообщение. В нем говорилось, что в программу предстоящих летних Азиатских игр, которые в 2026 году пройдут в японском городе Нагоя, включены соревнования по смешанным боевым единоборствам. А разослал такое уведомление сам Олимпийский комитет Азии. Согласно письму, соревнования по MMA пройдут в современном и традиционном стилях, причем мужчины разыграют медали в двух весовых категориях в каждом из стилей, а женщины – по одной весовой категории (всего шесть комплектов наград).