Бойцы ММА в ожидании больших турниров

Поясним для читателей, как под­разделяются единоборства. Существует три основных вида: ударные (бокс, кикбоксинг, тайский бокс, каратэ, таэквондо), борцовские (герко-римская, вольная и женская борьба, дзюдо, самбо) и смешанные направления (ММА, боевое самбо). Первые два вида достигли, несомненно, более значимых высот, многие их «представители» стали даже олимпийскими, а значит, обязательными для крупнейших планетарных состязаний. Вместе с тем в последние годы семимильными шагами развивается именно ММА.

Смешанные единоборства (MMA – от англ. Мixed Мartial Аrts) сочетают множество техник. Так называемые бои без правил (на самом деле правила, конечно, существуют) являются полноконтактным видом боя с применением ударной техники и борьбы как в стойке, так и на полу (татами, ринге). Часто бойцов ММА еще называют совре­менными гладиаторами.

Ярким представителем Казахстана­ в ММА сейчас является всем известный Шавкат Рахмонов, который прославил нашу страну на весь мир. Конечно же, он не единственный высококлассный боец из Казахстана. Наши ребята и девушки добиваются впечатляющих результатов на многих мировых первенствах и турнирах, а также в специальных бойцовских лигах (есть любительские, профессиональные и даже медиалиги, а самым знаменитым стал UFC – Ultimate Fighting Championship).

Можно сказать одно: ММА сейчас на пике своей популярности, активно развивается, постепенно вытесняя с пьедестала более известные виды спорта, в том числе и бокс. И подтверждение тому – включение в одно из самых престижным мировых состязаний – Азиатские игры. Примечательно, что кто-то уже сейчас заговорил о перспективе участия в Олимпийских играх.

Известие о включении ММА в летние континентальные игры можно с оптимизмом воспринимать и в Казахстане. Наша страна – лидер в развитии этого спорта в Центральной Азии и далеко за ее пределами. Фактически международный статус имеют и многие наши бойцовские промоушены, среди которых можно выделить OCTAGON, Naiza Fighting Championship, Alash Pride, Gladiator Fight Club и другие. Да, их критикуют за излишнюю жестокость, хотя это далеко не так, меры защиты там принимаются. Скорее, их дискредитируют растущие как после дождя так называемые поп-ММА, в которых может принять участие практически любой желающий, но они больше известны своими треш-токами – скандальными пресс-конференциями и шоу перед поединками. В целом же, подчеркнем, ММА заслуживает официального признания наряду с традиционными видами спорта.