Бойцы ММА в ожидании больших турниров

Колонка обозревателя
0
Аскар Бейсенбаев

Недавно появилось довольно любопытное сообщение. В нем говорилось, что в программу предстоящих летних Азиатских игр, которые в 2026 году пройдут в японском городе Нагоя, включены соревнования по смешанным боевым единоборствам. А разослал такое уведомление сам Олимпийский комитет Азии. Согласно письму, соревнования по MMA пройдут в современном и традиционном стилях, причем мужчины разыграют медали в двух весовых категориях в каждом из стилей, а женщины – по одной весовой категории (всего шесть комплектов наград).

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поясним для читателей, как под­разделяются единоборства. Существует три основных вида: ударные (бокс, кикбоксинг, тайский бокс, каратэ, таэквондо), борцовские (герко-римская, вольная и женская борьба, дзюдо, самбо) и смешанные направления (ММА, боевое самбо). Первые два вида достигли, несомненно, более значимых высот, многие их «представители» стали даже олимпийскими, а значит, обязательными для крупнейших планетарных состязаний. Вместе с тем в последние годы семимильными шагами развивается именно ММА.

Смешанные единоборства (MMA – от англ. Мixed Мartial Аrts) сочетают множество техник. Так называемые бои без правил (на самом деле правила, конечно, существуют) являются полноконтактным видом боя с применением ударной техники и борьбы как в стойке, так и на полу (татами, ринге). Часто бойцов ММА еще называют совре­менными гладиаторами.

Ярким представителем Казахстана­ в ММА сейчас является всем известный Шавкат Рахмонов, который прославил нашу страну на весь мир. Конечно же, он не единственный высококлассный боец из Казахстана. Наши ребята и девушки добиваются впечатляющих результатов на многих мировых первенствах и турнирах, а также в специальных бойцовских лигах (есть любительские, профессиональные и даже медиалиги, а самым знаменитым стал UFC – Ultimate Fighting Championship).

Можно сказать одно: ММА сейчас на пике своей популярности, активно развивается, постепенно вытесняя с пьедестала более известные виды спорта, в том числе и бокс. И подтверждение тому – включение в одно из самых престижным мировых состязаний – Азиатские игры. Примечательно, что кто-то уже сейчас заговорил о перспективе участия в Олимпийских играх.

Известие о включении ММА в летние континентальные игры можно с оптимизмом воспринимать и в Казахстане. Наша страна – лидер в развитии этого спорта в Центральной Азии и далеко за ее пределами. Фактически международный статус имеют и многие наши бойцовские промоушены, среди которых можно выделить OCTAGON, Naiza Fighting Championship, Alash Pride, Gladiator Fight Club и другие. Да, их критикуют за излишнюю жестокость, хотя это далеко не так, меры защиты там принимаются. Скорее, их дискредитируют растущие как после дождя так называемые поп-ММА, в которых может принять участие практически любой желающий, но они больше известны своими треш-токами – скандальными пресс-конференциями и шоу перед поединками. В целом же, подчеркнем, ММА заслуживает официального признания наряду с традиционными видами спорта.

Все колонки автора
#Спорт #MMA #смешанные единоборства

Популярное

Все
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Узами родства связаны с Великой степью
Когда язык во всем опора
Исповедь защитника истины
И новенький айфон в придачу
Чисто там, где этому учат
Пусть пишет бойкое перо!
На фронт призвали в день рождения
Достигать поставленных целей
Мы с тобой давно уже ровесники, отец…
Мегаполис станет еще зеленее
Стоматологи бьют тревогу
На принципах открытости, плюрализма и единства целей
В Курчатове развивают термоядерные технологии
Золотой мост между детством и будущим
Казахстан и ЕС диверсифицируют практическое партнерство
Гвардейцы готовятся к паводкам
Регионы должны находиться в режиме высокой готовности
Получайте удовольствие
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Путь творчества – путь новаторства
Глава государства посетил праздничный концерт
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Для наших мам!
Милад Карими завоевал «серебро» этапа Кубка мира в вольных упражнениях
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
«Смотрите, какая у меня тачка!»
Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин Казахстана с праздником 8 Марта
Возраст не помеха
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях
В Австралии готовятся к мощному удару тропического циклона
По звериным тропам Алтая
Что в имени тебе моем...
В их руках – жизни людей
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни

Читайте также

Честь мундира
Получайте удовольствие
«Как чуден милой лик...»
ГРП – где работать престижно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]