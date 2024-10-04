Бразильский курорт Атафона уходит под воду

В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Причина – глобальное потепление

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Бразильский курорт Атафона уходит под воду. Причиной происходящего учёные называют глобальное потепление, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

За последние 30 лет уровень моря там повысился на 12 сантиметров. В ООН прогнозируют, что вода может подняться ещё на 16 см к 2050 году. Такими темпами к этому времени океан продвинется вглубь суши на 150 метров.

Эрозия почвы приводит к разрушению жилых домов. Затопление прибрежных зон наблюдается на протяжении всего Атлантического побережья.

По оценке ООН, уровень моря растёт быстрее, чем когда-либо. 



 

#Бразилия #курорт #затопление #Атафона

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