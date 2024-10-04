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Бразильский курорт Атафона уходит под воду. Причиной происходящего учёные называют глобальное потепление, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

За последние 30 лет уровень моря там повысился на 12 сантиметров. В ООН прогнозируют, что вода может подняться ещё на 16 см к 2050 году. Такими темпами к этому времени океан продвинется вглубь суши на 150 метров.

Эрозия почвы приводит к разрушению жилых домов. Затопление прибрежных зон наблюдается на протяжении всего Атлантического побережья.

По оценке ООН, уровень моря растёт быстрее, чем когда-либо.





