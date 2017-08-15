В мире
Британия предложит ЕС временный таможенный союз
Британия предложит Евросоюзу "временный таможенный союз" на переходный период после "брексита". Об этом говорится в документе с изложением позиции правительства, официально опубликованном сегодня, 15 августа, сообщает korrespondent.net.

Страны, входящие в таможенный союз, не облагают пошлинами (налогами на экспорт и импорт) поставщиков товаров и услуг на территории всех стран союза. Также они уравнивают тарифы на товары и услуги, импортируемые из-за пределов союза либо экспортируемые за его пределы.

Ранее в совместной статье министра финансов Филипа Хэммонда и министра торговли Лиама Фокса, считающихся антиподами в вопросе о том, как далеко должен зайти процесс выхода Британии из структур Евросоюза, говорилось, что таможенный союз ЕС страна в конечном итоге покинет.

Однако в новом документе правительства говорится, что Британия предложит с марта 2019 года, когда завершается срок переговоров о "брексите", установить "временный таможенный союз". В рамках этого союза торговля с ЕС будет продолжаться на прежних условиях, но Лондон сможет начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС, на что сейчас, оставаясь членом ЕС, он не имеет права.

По окончании периода временного таможенного союза по взаимной договоренности либо будет установлена новая таможенная граница с ЕС – при этом в британском правительстве подчеркивают, что стремятся максимально упростить оформление грузов, – либо между сторонами будет заключено новое "партнерство" вообще без таможенной границы.

Таким образом, говорят в правительстве, бизнесу после "брексита" придется приспосабливаться к новым условиям всего один раз.

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