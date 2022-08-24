Бросавшую кирпичи с 9-го этажа женщину наказали в Актау

Жительница города Актау бросала кирпичи с балкона 9-го этажа и заработала штраф, сообщает Kazpravda.kz.

Видео, на котором из окна высотки летят непонятные предметы, было опубликовано сегодня в Актау в одном из местных пабликов.

Этот ролик полиция выявила при мониторинге социальных сетей.

Выяснилось, что таким образом, не затрудняя себя походом на улицу, одна из горожанок решила «вынести» кирпичи из квартиры. И эти опасные предметы полетели вниз с высоты 9-го этажа.

На место был направлен участковый инспектор.

Нарушительницей оказалась 58-летняя женщина. В отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи «Загрязнение мест общего пользования». Горожанке предстоит заплатить штраф в 5 МРП.