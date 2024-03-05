Экспозиция с ироничным названием «Брутальный гламур» приурочена к Международному женскому дню.

Перефразируя известное выражение, можно сказать: за каждым мужчиной стоит женщина, которая определяет внешний вид своего спутника. Мужчина либо одевается для женщины, либо формирует свой гардероб ее руками. И вот музей решил напомнить женщинам, как выглядели их спутники в разные периоды XIX и ХХ веков.

Выставка погружает в мужской мир с его меняющейся на протяжении двух последних столетий модой в одежде и обуви, в форме бороды и усов, в украшениях, в хобби. Здесь можно узнать, как относились к своему внешнему виду разные выдающиеся мужчины, непосредственно связанные с историей Семея: Федор Дос­тоевский, Шокан Уалиханов, Петр Семенов-Тян-Шанский, Александр Врангель, Ахмет Байтурсынулы, Турар Рыскулов, Алькей Маргулан. Здесь можно узнать, как много умели делать мужчины своими руками, например, с помощью ручной пилы конца XIX века французской марки Peugeot или походного ручного топорика 1960-х годов.

В экспозиции много интерес­ных предметов – это карманные и наручные часы, пенсне и очки, галифе и сапоги, парусиновые пиджаки и галстуки, запонки и кольца, портфели и чемоданы, нижнее белье и головные уборы. А еще – мыло и одеколоны, опас­ные и электрические бритвы. Помимо этого, выставка знакомит с традиционными увлечениями мужчин: спортивным туризмом, фотоискусством, баней, домино. Ватные рабочие штаны и нейлоновые рубашки, брюки-клеш и именные печати, специальные мужские журналы и портмоне, зонты и трости, калоши и фотоаппараты – все это и многое другое позволяет погрузиться в мужской мир и по-новому взглянуть на представителей сильной половины человечества.