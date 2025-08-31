Казахстанец выиграл 11-й матч подряд – перед поездкой в Нью-Йорк он взял титулы в Гштааде и Китцбюэле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: ФТК

В третьем круге Открытого чемпионата США Александр Бублик (24 АТР) обыграл представителя США Томми Пола (14 АТР) со счётом 7:6(7:5), 6:7(4:7), 6:3, 6:7(5:7), 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа и 40 минут. В её рамках Александр 21 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8 заработанных.

В четвёртом круге казахстанец сыграет с первой ракеткой мира — итальянцем Янником Синнером. Это будет уже седьмая очная встреча соперников. Примечательно, что Александр и Янник играли друг с другом на всех типах покрытия. На траве впереди Бублик — 2:1 (дважды он обыграл Синнера на турнире в Галле). На грунте преимущество у итальянца — 1:0 (четвертьфинал «Ролан Гаррос»). На харде Синнер ведёт 2:0 (победы на турнирах в Майами и Дубае).

