Будь счастлив!

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Галина Вологодская

Ложь, намеки, уроки... Классический набор сказки как жанра лег в основу премьерного спектакля в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре.

Спектакль под названием «Человек из телевизора» необычен во всем, включая саму историю постановки. Как рассказала заведующая литературной частью русской труппы Дарья Волкоедова, к ним обратился художественный руководитель театра в Нижневартовске Михаил Светашев. Дело в том, что для него Усть-Каменогорск – малая родина. Михаил здесь родился, вырос, получил образование. В российском городе он давно известен как телерепортер, актер, режиссер, драматург, автор сценариев для кино и телевидения. Коллектив восточноказахстанского театра с удовольствием поддержал Михаила в его желании представить свое творчество землякам в навсегда любимом центре Рудного Алтая.

– Пьеса понравилась, – рассказала Дарья Волкоедова. – За ее постановку взялся наш замечательный актер и режиссер Сергей Астраханцев.

В основе сюжета – рядовая история, когда лодка любви натыкается на рифы быта и брак трещит по всем швам. Под одной крышей живут мужчина и женщина, о которых принято говорить – несчастливы вмес­те. В том же подъезде в квартире через стенку – соседка, в душе которой похожий кавардак. В воображении она замужем за принцем, не меньше, а в реальности перебирает случайных ухажеров. Еще одним членом этой горе-команды становится… диктор на телеэкране. В какой-то момент он переходит из виртуальной реальности в офлайн, чтобы погрузить собеседников в своего рода сеанс психотерапии. Помочь им разобраться в самих себе, в своих чувствах.

Жанр представления определен как сказка для взрослых. По словам автора пьесы, все взрослые – это бывшие дети и в любом возрасте готовы верить в чудо, ждать его. Режиссеру Сергею
Астраханцеву во многом удалось создать свою историю – яркую, необычную, на грани гротеска, привнеся в спектакль элементы шоу. Отлично справились с характерными ролями актеры Максим Горбанев, Сергей Засорин, Варвара Пак и Наталья Снегирева.

На премьере был ан­ш­лаг. После финальной сцены зал долго благодарил аплодисментами всех участников постановки.

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