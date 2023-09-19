Будет ли Казахстан обеспечен хлебом, ответил глава Минсельхоза

О последних показателях уборочной кампании и поддержке сельхозтоваропроизводителей рассказал министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на площадке СЦК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.

Фото: gov.kz

6,9 млн га зерновых и зернобобовых культур или 40% от плана, убрали казахстанские фермеры к сегодняшнему дню. При средней урожайности 9,5 ц/га намолочено 6,6 млн тонн зерна.

Глава МСХ напомнил, что уборочная площадь сельхозкультур в этом году составила 24 млн га, из них 17,3 млн га занимают посевные зерновых.

Министр отметил, что сбор урожая начался вовремя, однако свои коррективы внесли продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах, что привело к ухудшению качества зерна, его прорастанию, высокой влажности и рефакции.

Учитывая неблагоприятные погодные условия, фермеры северных областей просили оказать им поддержку. По поручению премьер-министра созданы рабочие комиссии для определения масштабов последствий. Выяснилось, что на 2,7 млн га (15%) зерно проросло, а урожайность снизилась на 2,7 ц/га по сравнению с прошлым годом.

Сапаров сообщил о мерах по минимизации последствий проливных дождей. В частности, совместно с министерством энергетики проработан вопрос выделения льготного дизтоплива для сушки зерна. При этом цена не будет превышать 250 тенге за литр. С 18 сентября начался прием заявок в информационной системе.

Общая потребность областей в дизтопливе на сушку составляет 73 тысячи тонн, из них 19 тысяч тонн планируется покрыть за счет имеющегося резерва нереализованного топлива.

Кроме того, перепроверена готовность всех хлебоприемных предприятий к приемке зерна, дано поручение обеспечить их круглосуточную работу. Акиматы взяли на контроль адекватность цен на услуги по сушке, при обнаружении необоснованного роста тарифов будут приниматься соответствующие меры, предупредил министр.

Глава Минсельхоза также сообщил, что холдинг «Байтерек» и филиалы «КазАгроФинанс» начнут ускоренно рассматривать заявки фермеров на получение в лизинг стационарных и мобильных зерносушилок. В случае необходимости будут увеличены лимиты финансирования на область.

«В связи с низким качеством собираемого урожая остро встанет вопрос обеспеченности семенами. Продкорпорация для формирования семенного фонда начала экспертизу имеющихся запасов зерна на их пригодность к использованию в качестве семян. То зерно, которое будет соответствовать по всхожести, чистоте и другим параметрам, будет складироваться отдельно. Такое зерно по заявкам областей будет отпускаться фермерам в качестве товарного кредита при проведении посевных работ», – отметил глава МСХ.

Наряду с этим Продкорпорация продлевает срок поставки зерна с 1 октября по 1 ноября текущего года.

Рассмотрен вопрос пролонгации кредитов аграриев в финансовых институтах холдинга «Байтерек» и Продкопорации без выставления штрафных санкций для сельхозтоваропроизводителей. Это позволит не испортить кредитную историю фермера.

По информации Сапарова, завершаются процедуры выделения денег на возмещение ущерба фермерам Жамбылской области. Регион в вегетационный период пострадал от засухи.

Вместе с тем несмотря на плохие погодные условия по зерновым, ожидаемого объема будет достаточно для полного обеспечения страны хлебом, мукой и макаронами, заверил министр. Обеспеченность внутреннего рынка сохранится также по подсолнечнику, картофелю, овощам, рису и другим социально значимым культурам.

При этом экспортный потенциал в виду снижения урожайности снизится, однако объема зерна, который запланирован на экспорт, будет достаточно для удержания позиций Казахстана на традиционных экспортных рынках.

Глава МСХ обратился к фермерам, разводящим скота. По его словам, фуражного зерна по адекватным ценам в этом году будет достаточно. План по заготовке кормов регионы выполняют. В случае дефицита регионы будут обеспечены кормами путем переброски из других регионов.

В ведомстве отметили, что в целом для проведения уборочной кампании в этом году подготовлена вся техника. На поля вышло более 404 тысяч тракторов, комбайнов и серпов. Выделено 426 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива, из них 58 тысяч тонн направлено на кормозаготовку. Общая емкость элеваторов в республике составляет 29,9 млн тонн, чего достаточно для сохранения урожая.

«Глава государства поручил правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, занимающимся производством зерна. Мы разработали меры поддержки, помогающие снизить ущерб от неблагоприятных погодных условий нынешнего года. Министерство держит на постоянном контроле ход уборки урожая, в случае возникновения проблем они будут оперативно решены», – заверил Сапаров.