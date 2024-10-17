Будет ли восстановлен аэропорт в Аркалыке

Мажилис , Транспорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Депутаты Мажилиса Берик Бейсенгалиев, Абил Еркин, Альберт Рау напомнили правительству о высказанном ранее намерении изучить целесообразность восстановления аэропорта в городе Аркалык

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Напомним, депутаты уже поднимали данный вопрос в начале года, после чего на обследование инфраструктуры аэропорта было выделено 9,5 млн тенге для определения целесообразности модернизации инфраструктуры аэропорта.

По информации Романа Скляра, обследование проведено, по результатам работы установлено неудовлетворительное состояние аэродромных покрытий (взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка, перрон). Он также перечислил ряд технических критериев восстановления инфраструктуры.

По оценке акимата Костанайской области, ориентировочная сумма затрат на восстановление аэропорта составляет 7,7 млрд тенге, при этом окончательная стоимость восстановления аэропорта будет определена после разработки соответствующей проектно-сметной документации (ПСД).

«В этой связи, в настоящее время акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос изыскания  60 млн тенге для разработки ПСД. Вместе с тем сообщаю что, принимая во внимание необходимость дальнейшей сертификации аэродрома и установки аэронавигационного оборудования для проведения дополнительного обследования аэропорта Министерству транспорта поручено направить специалистов РГП «Казаэронавигация» и АО «Авиационная администрация Казахстана», – проинформировал вице-министр.

Он добавил, что дальнейший вопрос финансирования восстановления аэропорта будет вынесен на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии после подготовки акиматом области соответствующей документации.

#Аркалык #аэропорт #депзапрос

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