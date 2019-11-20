​Будет новый медицинский корпус!

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с операционными и реанимационными залами и провел беседу с коллективом медицинского учреждения. Президенту также представили презентацию об основных показателях деятельности института и собственные научные разработки.

НИИТО – единственный в Казахстане научно-клинический и образовательный центр, занимающийся разработкой, совершенствованием и внедрением передовых технологий в сфере травматологии и ортопедии. Ежедневно в центре выполняется более 50 операций, а в год – свыше 8 тыс. На сегодня функционируют 14 клиничес­ких отделений института, рассчитанных на 385 пациентов. На базе этих отделений открыты 3 респуб­ликанских центра – эндопротезирования суставов, артроскопии и спортивной травмы, патологии поз­воночника.

В ходе встречи с работниками учреждения Глава государства сообщил о решении построить дополнительный медицинский корпус на 23,2 тыс. кв. м. По мнению Президента, устаревшее здание НИИ не отвечает требованиям времени.

– В 2021 году на этом месте будет возведено новое здание. Будут выделены соответствую­щие финансовые средства. На строительство необходимо 26 миллиардов тенге. Несмотря на то что это довольно внушительная сумма, я дам соответствующее поручение Правительству, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Предполагается, что новый корпус будет оснащен 6 операционными залами, центрами реабилитации на 300 мест, учебными блоками, а также мини-заводом по производству медицинских изделий. Ожидается, что ввод в эксплуатацию этого здания позволит увеличить объем высокотехнологичных медицинских услуг на 45%.

Коллектив института поблагодарил Президента за оказываемую поддержку со стороны государства. В свою очередь Глава государства дал высокую оценку благородному труду медиков и пожелал им дальнейших успехов, сообщила пресс-служба Президента.