Их количество со временем только увеличивается, как и статистика предот­вращенных и зафиксированных ими правонарушений.

Как рассказал заместитель начальника управления общественной безопасности департамента полиции области Улытау полковник полиции Ергали Кожабеков, институт общественных помощников в новообразованной области был создан в 2022 году и в полную силу заработал в 2023-м.

– В ряды добровольцев может вступить любой желающий, которому исполнилось 18 лет. В свою очередь мы приветствуем активных людей, которым небезразлична судьба нашей области, – говорит Ергали Наурызбаевич.

В числе самых распространенных правонарушений, которые ежедневно фиксируются сотрудниками полиции, – нарушения Правил дорожного движения. Полицейские вместе с общественными помощниками постоянно работают со школами, трудовыми коллективами, разъяс­няя им правила безопасности на дороге. Нередки и мелкие административные проступки.

– Увеличилось число правонарушений в сфере санитарной очистки и озеленения города, – отмечает полковник полиции. – Это больше вопрос культуры поведения, но люди должны понимать и нести ответственность, ведь после первого предупреждения нарушителей могут привлечь по статье 505 КоАП.

В работе правоохранителей большую помощь оказывают центры оперативного управления. Количество видеокамер, установленных в населенных пунктах региона, растет, что поз­воляет обеспечивать полноценный контроль за безопасностью и правопорядком.

Общественные же помощники, помимо содействия в профилактике правонарушений, являются своего рода посредниками между полицией и гражданским населением. Все они проходят обучение, их биографии тщательно изучаются, они должны иметь положительный имидж в обществе, понимать законы, знать свои права и обязанности. Спецсредства им не положены, но, вступая в ряды добровольцев, они получают жетоны и удостоверения.

Добровольцы принимают участие в ряде программ, одна из них – «Село без алкоголя». В области 23 села отказались от продажи спиртного, 18 из них – в Жанааркинском районе. Этот же район лидирует по количеству действующих общественных помощников полиции: в ряды добровольцев здесь записались 40 человек.

Видно, что люди хотят порядка: в начале года в области Улытау было 36 добровольных помощников, а сегодня их 152.

– В свое время я лично объехал все аулы и крестьянские хозяйства с целью привлечь сельчан к общественной работе, – говорит Ергали Кожабеков. – Добровольцы помогают нам в выявлении правонарушений, активно сотрудничают с участковыми инспекторами. Им проще найти общий язык с земляками. Они могут поговорить по душам с теми, кто мусор выбрасывает в неположенном месте, обсудить с родителями и учениками буллинг, рассказать соседям о новых видах мошенничества. Через них мы доводим до населения важную информацию.

Развивая институт общественных помощников, полиция привлекает к работе коллективы промышленных предприятий области и студентов. У всех одна цель – это правопорядок, чистые улицы, безопасные дороги. Стоит отметить, что такое сотрудничество приносит свои плоды: правоохранители отмечают снижение преступлений, в том числе среди несовершеннолетних.

Нельзя отрицать тот факт, что многие правонарушения совершаются лицами, злоупотребившими алкогольными напитками. Полицейские стараются найти решение и этой проблемы. Например, проект «Село без алкоголя» сейчас распространяется и на города. Девять магазинов в Жезказгане и шесть в Сатпаеве уже отказались от продажи спиртного.

– Надеемся, что в следующем году таких торговых точек станет больше, – подчеркивает Ергали Наурызбаевич. – Работа с потребителем тоже важна: люди должны сами отказаться от спиртного или хотя бы сократить количество потребления. И все больше парней и девушек выбирают здоровый образ жизни, стремятся к учебе, карьерному росту. Идею жизни без наркотиков и алкоголя полицейские и их помощники активно продвигают в общении с подрастаю­щим поколением. Это важно, ведь молодежь впитывает в себя всю информацию, главное, дать им правильный настрой.

Жительница города Сатпаева Евгения Павленко одной из первых записалась в ряды общественных помощников полиции. Будучи председателем ОСИ, по работе она часто сотрудничает с участковыми инспекторами.

– Я всегда была активной и инициативной, – делится Евгения. – У меня три образования, я педагог, бухгалтер и юрист. Как и мои соседи, хочу, чтобы у нас было спокойно, чисто, чтобы дети были в безопасности на улице. Мы вместе создали образцовый двор: сами высадили 30 деревьев, летом розы цветут, декоративные фигуры делаем. К Новому году готовим гирлянды и елку.

Опыт добровольца у Евгении Павленко уже имелся, она была общественным помощником в Карагандинской области. Рейды и подворовые обходы для нее не в новинку.

– Мы посещаем неблагополучные семьи, есть свои дорожные маршруты. Профилактика семейного насилия – тоже часть нашей работы. Следим, чтобы магазины не продавали спирт­ное в неположенное время, а сигареты – подросткам, – рассказывает она. – Наша деятельность не всем по душе, многие неправильно понимают, чем мы занимаемся. Но не важно, какая критика звучит в наш адрес или сотрудников полиции, в трудный момент люди ищут защиты и помощи именно у полицейских.

Добровольцы работают строго в соответствии с инструкциями, в своем дворе или на своей улице каждый старается следить за порядком. Если происходит что-то незаконное, сообщают в общий чат полиции и общественных помощников. Реагируют патрульные очень быстро.

– Сейчас много мошенников, и я постоянно напоминаю соседям о новых уловках, разговариваю с пенсионерами, раздаю буклеты. Помогаем полиции в профилактике преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Беда в том, что в этот преступный бизнес завлекают несовершеннолетних, – сетует Евгения Павленко.

Только жесткий контроль и неотвратимая ответственность за преступления могут помочь навести порядок на улицах, уверена она. Общественными помощниками чаще становятся эмпаты, неравнодушные люди, ведь эта работа не для галочки.

– Те же неблагополучные семьи – это ведь не всегда пьющие люди. Бывает, случилась беда, а они не знают, где просить помощи. И как общественные помощники мы это видим, можем передать информацию в акимат или общественные организации, – объясняет Евгения Павленко суть своей работы.