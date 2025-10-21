Будущее биозащиты Наука 21 октября 2025 г. 4:30 291 Айгуль Турысбекова корреспондент Алматинского корпункта Более ста экспертов из 20 стран приехали в Казахстан на Международную конференцию по вопросам глобальной биобезопасности. Здесь поднимались вопросы развития международного сотрудничества и укрепления доверия между странами. Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Как отметил заместитель исполнительного директора ISTC (Международный научно-технический центр) Айболат Абитбеков, проведение конференции в Алматы говорит о признании Казахстана лидером в научной дипломатии региона. – Мы продвигаем идею использования опасных технологий в мирных целях. Наша задача – финансировать и реализовывать проекты ученых, которые повышают готовность к биологическим угрозам, – прокомментировал он. Старший программный менеджер Международного научно-технического центра Хендрик Виссер уже более 20 лет занимается проектами в сфере биобезопасности. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что стремительное развитие технологий упрощает проведение исследований, делая науку доступнее, но одновременно это и повышает риски. По его словам, в Казахстане и во всем мире растет число лабораторий, работающих с опасными биологическими веществами. Содержание таких объектов дорого, поэтому новое руководство ВОЗ по биобезопасности делает акцент на оценке рисков и подготовке специалистов, способных проводить ее самостоятельно. Отдельно обсуждалась и роль искусственного интеллекта в сфере биозащиты. При этом подчеркивалось, что ИИ ускоряет анализ данных и разработку лекарств, но при неправильном использовании тоже может нести угрозу. Особое внимание участники уделили влиянию климатических изменений на распространение таких заболеваний, как чума, сибирская язва, туляремия и Конго-крымская геморрагическая лихорадка, которые являются эндемичными для Казахстана и Центральной Азии. – Изменение климата – это реальность. В Испании, где я живу, стало больше лесных пожаров, и появились болезни, которых раньше там не было, например малярия. Это глобальная тенденция, и бороться с ней можно лишь сообща, – подчеркнул Хендрик Виссер. По итогам конференции участники подготовили документ с научными рекомендациями и практическими шагами по укреплению глобальной биозащиты и развитию этических стандартов в эпоху искусственного интеллекта. #Алматы #конференция #биобезопасность