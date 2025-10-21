Будущее биозащиты

Наука
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Более ста экспертов из 20 стран приехали в Казахстан на Меж­дународную конференцию по вопросам глобальной биобезопасности. Здесь поднимались вопросы развития международного сотрудничества и укрепления доверия между странами.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил заместитель исполнительного директора ISTC (Международный научно-технический центр) Айболат Абитбеков, проведение конференции в Алматы говорит о признании Казахстана лидером в научной дипломатии региона.

– Мы продвигаем идею использования опасных технологий в мирных целях. Наша задача – финансировать и реализовывать проекты ученых, которые повышают готовность к биологическим угрозам, – прокомментировал он.

Старший программный менеджер Международного научно-технического центра Хендрик Виссер уже более 20 лет занимается проек­тами в сфере биобезо­пасности. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что стремительное развитие технологий упрощает проведение исследований, делая науку доступнее, но одновременно это и повышает риски. По его словам, в Казахстане и во всем мире растет число лабораторий, работающих с опасными биологическими веществами. Содержание таких объектов дорого, поэтому новое руководство ВОЗ по биобезопасности делает акцент на оценке рисков и подготовке специалистов, способных проводить ее самостоятельно.

Отдельно обсуждалась и роль искусственного интеллекта в сфере биозащиты. При этом подчеркивалось, что ИИ ускоряет анализ данных и разработку лекарств, но при неправильном использовании тоже может нести угрозу.

Особое внимание участники уделили влиянию климатических изменений на распространение таких заболеваний, как чума, сибирская язва, туляремия и Конго-крымская геморрагическая лихорадка, которые являются эндемичными для Казахстана и Центральной Азии.

– Изменение климата – это реаль­ность. В Испании, где я живу, стало больше лесных пожаров, и появились болезни, которых раньше там не было, например малярия. Это глобальная тенденция, и бороться с ней можно лишь сообща, – подчеркнул Хенд­рик Виссер.

По итогам конференции участники подготовили документ с научными рекомендациями и практическими шагами по укреп­лению глобальной биозащиты и развитию этических стандартов в эпоху искусственного интеллекта.

#Алматы #конференция #биобезопасность

