Будущее криптовалют обсудили международные эксперты в Алматы

В Алматы состоялась первая международная конференция Blockchain Cryptofuture 2022.

Бизнесмены, разработчики ведущих международных криптовалютных проектов из Казахстана, стран Европы и СНГ обсудили уровень развития электронной валюты в стране и мире, а также возможные риски использования цифровых активов.

Как отмечалось в ходе встречи, с развитием технологий блокчейна, майнинга и криптовалют у значительной части международного сообщества уже не возникает вопросов в отношении базовых понятий в этой сфере. И хотя добрая часть времени на конференции была отведена терминологической расшифровке и проведению «ликбеза» для гостей и участников, многие выступления экспертов основывались на широких знаниях о сегодняшнем состоянии казахстанского и мирового рынка цифровых денег.

– Большой толчок развитию биткоина дала сама схема, по которой можно было перейти в Darknet («скрытая сеть». – Прим. авт.) и приобрести там на «теневых» сайтах какой-то запрещенный товар. Именно там это и было все опробовано, – пояснил один из ключевых моментов в истории криптовалюты соорганизатор конференции, специалист в области технологий блокчейн и правового регулирования Таир Каримов. – Поэтому биткоин до сих пор ассоциируется с чем-то незаконным. Многие считают, что криптовалюта поддерживает терроризм, а именно торговлю оружием и наркотиками, но на самом деле с ее помощью проводится большое число благотворительных акций.

Таир Каримов в своем выступ­лении признался, что для него биткоин находится сегодня в приоритете.

– Процесс отправки большой суммы в валюте путем традиционных платежей, то есть через банк, занимает огромное количество времени и требует кучу различных сопровождающих документов, – подчеркнул спикер. – При отправке же биткоинов на все уйдет гораздо меньше времени – 30–60 минут. К тому же комиссия в данном случае в разы меньше банковской.

Тем не менее, в обществе, в том числе и среди представителей бизнес-сектора сформировалось убеждение в том, что биткоины – это «мыльный пузырь», пена от которого вскоре сойдет с появлением цифровых валют.

Многие крупные предприниматели продолжают придерживаться традиционных взглядов, считая, что сегодня гораздо надежнее вкладывать средства в недвижимость или выбирать другие проверенные пути инвес­тирования. Но и в этом вопросе Таир Каримов склонен позитивно смотреть в будущее, говоря о биткоине.

– Он будет единственным «выжившим», – считает специалист. – Биткоин прошел проверку временем. И я думаю, что в будущем он будет более стабильным, чем какой-либо другой вид сохранения и приумножения капитала.

С интересным докладом на тему правого регулирования цифровых активов в Казахстане выступил отечественный эксперт Илья Шеломенцев. Он отметил некоторые преимущества владения цифровыми валютами, а именно большую скорость их выпуска, по сравнению с бумажными или физическими активами, упрощение процесса транзакций за счет электронного формата. Собственно, по этим причинам центральные и коммерческие банки ряда стран сейчас и прорабатывают возможности использования цифровых валют и технологий блокчейна.

Но существуют и риски – инвестиционные и безопасности.

– Основным инвестиционным риском служит тот факт, что цифровые активы как необеспеченные физические активы подвержены достаточно большим колебательным изменениям. Яркий тому пример – биткоин. В течение месяца его стоимость может удвоиться, либо, наоборот, упасть в несколько раз, – обращает внимание Илья Шеломенцев. – В части рассмотрения рисков безопасности можно выделить основной – процессы продажи и покупки криптовалют могут быть взломаны злоумышленниками.

Правда, сейчас криптобиржи, которые располагаются в основном в странах юго-восточной Азии, имеют определенные системы защиты для минимизации фактов противоправных действий. Еще одним риском безопасности выступает тот факт, что доступ к любой криптовалюте защищен электронными кошельками с соответствующими свободными 16-значными паролями. И если вы по каким-то причинам забыли или утеряли пароль, то ввиду децентрализации самой системы блокчейна и всей валюты вы уже не сможете получить восстановить его.

По словам эксперта, когда рынок криптовалюты буквально ворвался в нашу жизнь, государство не успело своевременно отреагировать на данные изменения.

– Но это не его упущение, – считает Илья Шеломенцев. – Задача государства – следовать за предпринимателями, которые олице­творяют собой некий прогресс в той или иной области, и уже по итогам начальной их деятельности совершенствовать нормативно-правовую базу, устанавливать для всех участников той или иной сферы деятельности приемлемый и удобный формат осуществления бизнеса.

Кстати, данный вопрос нашел отражение в Казахстане лишь в 2020 году, когда был принят соответствующий Закон «О внесении изменений в ряд нормативно-правовых актов», согласно которому в обиход юристов вошли понятия «цифровой майнинг», «блокчейн» и «цифровые активы».

По словам специалиста, на урегулирование данной сферы потребовалось около полутора лет. Если рассматривать период до января 2022 года, то рынки криптовалют и майнинга регулировались узконаправленным законодательным блоком, а именно Законом РК «О цифровизации» и несколькими подзаконными актами в виде определенных правил, утверж­денных профильными министерствами и комитетами.

– Мы столкнулись с ситуацией, когда большое число майнинговых компаний зашло на рынок Казахстана. При этом часть майнеров работала «в белой», часть ушла в «серую» зону, а некоторые работали в «черной» зоне. В результате таких действий произошел дисбаланс в энергетической сфере республики, что вызвало перебои в подаче электроэнергии и аварии на электрических сетях, – напомнил Илья Шеломенцев. – С другой стороны, это вызвало определенное недовольство отдельных организаций, которые прошли к тому времени соответствующий уведомительный порядок и которым, ввиду приостановления майнинговой деятельности, стало непонятно, каким образом теперь платить налоги?

Специалист по правому регулированию также отметил, что в феврале 2022 года Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству разработать до 1 апреля 2022 года пакет нормативно-правовых актов, которые бы полностью устраняли подобные вопросы.

Сейчас разработан уже профильный законопроект «О цифровых активах Республики Казах­стан». В настоящее время по нему ведется широкая дискуссия, как на международных площадках, так и внутри профильных министерств и ведомств. Есть определенные вопросы к данному проекту в отношении антикоррупционной составляющей и у ряда экспертов по налогообложению.

– Для Казахстана в новинку сам рынок цифровых активов, соответственно, те понятия, которые сейчас вводятся для наших граждан, даже для специалистов, достаточно специфические и не до конца понятны. Поэтому на законодательном уровне необходимо детально прорабатывать вопросы, связанные с оборотом и реализацией цифровых активов, – уверен Илья Шеломенцев. – В настоящее время оборот цифровых активов на территории республики запрещен. Ответственность за нарушение данного запрета законодательно не существует, а единственное место, где это официально разрешено, – площадка международного финансового центра (МФЦА) «Астана», которая была создана соответствующим конституционным законом в 2015 году.

По состоянию на 5 апреля 2022 года в Казахстане было зарегистрировано около 250–260 компаний, которые изъявили желание и в пределах 2021 года планировали заниматься соответствующей дея­тельностью в области майнинга. Поэтому принятие доскональных, хорошо проработанных законов сделает деятельность предпринимателей-майнеров в нашей стране понятной и прозрачной.

В число спикеров международной конференции вошел отечественный бизнесмен, венчурный инвестор и финансист Бахт Ниязов. Он предостерег присутствующих от поспешных и необдуманных решений в области технологий блокчейна.

– Пока не освоишь все тонкости в этой сфере, ни в коем случае нельзя заключать сделки и масштабно рисковать, – считает он. – Важнее всего приучать себя критически мыслить и не доверять никому. Минимизируются риски путем взаимодействия с сообществом профессионалов. Стать членом большого комьюнити намного безопаснее, чем дружить лишь с одним. Правильная стратегия – 20 проектов по 100 долларов, чем один за 2 000 даже в том случае, если его рекомендует ваш самый близкий друг или родственник. Но при этом отмечу, блокчейн – это часть венчурного бизнеса, очень перспективная. Инвестировать нужно в любых ситуациях, и даже в кризисные периоды…

Одна из важных задач состоявшейся конференции – создание площадки для диалога между отраслевым сообществом и государственными структурами. Так, от лица Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК выступила Асем Каршыгинова, которая рассказала о развитии сектора блокчейн и цифрового майнинга в Казахстане на законодательном уровне.

Представитель уполномоченного госоргана отметила, что из-за положения на рынке майнинга цифровых активов Казахстан получает ряд преимуществ, а именно – привлечение иностранного капитала, стимулирование развития «зеленой» энергетики, приток талантов в технологичес­кую сферу.

– На сегодняшний день проект закона РК «О цифровых активах», инициированный депутатами Мажилиса Парламента РК, направлен на развитие данного рынка в республике и призван регламентировать деятельность его субъектов. Также в сопутствующем законопроекте предусматривается внесение изменений и дополнений в Кодекс РК «Об административных правонарушениях» в части введения новой статьи, предусматривающей ответственность за нарушение законодательства РК в сфере цифровых активов, – отметила Асем Каршыгинова.

Эксперт из Италии Андреа Кадамуро в своем выступлении также заявил, что у Казахстана есть огромные задатки развития технологий в цифровой отрасли. Элементарный пример тому – разработка банковских приложений.

– Переводы денежных средств внутри системы – большой шаг вперед, и я скажу, что в Европе на сегодняшний день такого нет. Это быстрые переводы и ориентированность на клиента. Но в любой цифровой системе всегда есть определенные риски и недостатки, например, при передаче личных данных – их можно перехватить. Блокчейн же – более высшая технологическая ступень, где невозможно потерять свои данные и передать их при оплате каких либо услуг.

Как известно, наша республика входит в тройку лидеров по майнингу биткоина. На первом месте расположились США (35,4%), на втором – Казахстан (18%), на третьем – Россия (11%). Каждый шестой биткоин в мире добывается в нашей стране.

По мнению экспертов, на сегодняшний день все больше компаний рассматривают возможность оплаты товаров и услуг криптовалютой, и отрицание государствами наличия данного явления уже невозможно. Криптовалюта, как и электронные деньги, имеет безналичную форму, что придает ей подвижность, скорость обращения, конвертацию, удаленное совершение операций, возможность осуществления транзакций по всему миру.