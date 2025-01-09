Будут ли проверять мобильные переводы между родственниками

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Дина Кусаинова рассказала, что под проверку между родными мобильные переводы подпадать не будут.

«100 разных человек должно быть. Вы же сами можете проанализировать свои переводы, взять открыть приложение и посмотреть, сколько человек вам переводят. Членов семьи зачастую этот критерий может коснуться в случае, если, допустим, будет той. Да? Три месяца, каждый месяц, три месяца подряд той, тогда подпадете. Если человеку ежемесячно от более 100 разных лиц три месяца будет переводы, вне зависимости от суммы, он подпадет под критерий», – сказала Кусаинова.

По ее словам, если получатель не занимается предпринимательской деятельностью, такого количества переводов просто не может быть. Спикер допустила, что членов семьи зачастую этот критерий может коснуться в случае, если будет той.

«Три месяца, каждый месяц, три месяца подряд той, тогда подпадете», – заключила она.

Ранее сообщалось о том, что расширен список граждан, за которыми установлен контроль мобильных переводов.