Будут ли регистрироваться браки онлайн, разъяснили казахстанцам

Общество, Слухи, Цифровизация
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В Казнете пишут о том, что с 1 июля 2023 года браки в Казахстане можно будет заключать в онлайн-формате. Информация не соответствует действительности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Фото: Kazpravda.kz

С 1 июля 2023 года заключать браки в Казахстане действительно станут немного иначе, однако для этого по-прежнему будет требоваться личное присутствие молодоженов.

Дело в том, что с 1 июля браки будут регистрировать сотрудники ЦОНов, а не РАГСов. Функцию по государственной регистрации актов гражданского состояния передадут в НАО «Правительство для граждан» в рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности».

При этом, как пояснили в Правительстве для граждан, несмотря на нововведения, заключать браки будут в зданиях бывших РАГСов, которые отныне станут называться бэк-офисами госкорпорации. Так, молодожены по-прежнему смогут зарегистрировать брак в торжественной обстановке, если пожелают.

Подать заявление на регистрацию брака можно онлайн на портале электронного правительства, а можно офлайн, обратившись в бэк-офисы.

При этом для непосредственной церемонии заключения брака необходимо личное присутствие обоих молодоженов.

Следовательно, сообщение о том, что с 1 июля 2023 года брак можно будет заключить онлайн, не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение EGov Mobile будет уведомлять казахстанцев о годовщине свадьбы.

#ЦОН #цифровизация #общество #регистрация #РАГС #брак #слухи

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