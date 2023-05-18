О годовщине свадьбы казахстанцам будет напоминать eGov Mobile

«Поздравляем с наступающей годовщиной Вашего брака!» – так будут выглядеть напоминания от государства.

Фото: Kazpravda.kz

Новая версия мобильного приложения «EGov Mobile» уведомляет пользователя о предстоящих важных датах: дне рождении, годовщине свадьбы, а также о сроке окончания документа, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Как рассказали в госкорпорации, push-уведомления в приложении eGov Mobile оповещают казахстанцев заблаговременно: о дате годовщины свадьбы – за 3 дня, напоминание об истечении срока годности удостоверения личности придет за 30, 15 и 5 дней до срока.

Также в день рождения каждый пользователь приложения получит поздравление.

В уведомление встроены «быстрые кнопки» для входа в соответствующий сервис и подписания документа.

«Концепция «Invisible Government» предполагает оказание помощи государства в различных жизненных ситуациях. Нововведение позволяет государству самостоятельно предлагать услугу, закрывая нужду и потребности пользователя», – отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Помимо обычных сообщений, в обновленной версии появятся уведомления о проактивных услугах с кнопкой для перехода к предлагаемой услуге, рассказали разработчики.

Отмечается, что отправленные push-уведомления будут доступны для просмотра в мобильном приложении, в разделе «Уведомления».