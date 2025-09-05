Екатерина Пашковская из Кокшетау второй год изучает государственный язык. Изначально, поискав для себя подходящие варианты, она выбрала разговорный клуб «Сөйле», успешно действующий в областном центре при партии «Amanat». Екатерину привлекла именно эта методика – обучение проходит живо и неформально, без лишнего напряжения и спешки, без акцента на пока сложную для новичков грамматику.
