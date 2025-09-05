Большую мотивацию и стимул придают Екатерине успехи ее «однокурсников», которые с каждым днем заметно продвигаются в свободном владении казахской речью. А еще вдохновил энтузиазм ведущей клуба «Сөйле», известной в Кокшетау и Акмолинской области молодой активистки, преподавателя казахского языка Алены Солоповой-Мальковой. Надо сказать, до прихода в клуб Екатерина занималась индивидуально – брала онлайн-уроки у Алены Юрьевны. Лишь когда у нее сформировалась базовая лексика, появилось понимание, как строить простые фразы, она решилась присоединиться к занятиям в разговорном клубе.

– Иначе мне было бы неловко просто сидеть и молчать на фоне других участников, – признается она. – Хотелось прийти уже с каким-то багажом знаний, чтобы не теряться, а пытаться говорить, пусть и с ошибками.

По словам собеседницы, именно этот переход от индивидуальных занятий к живому общению стал для нее большим прорывом. Практика в клубе помогла преодолеть языковой барьер, страх ошибиться, стеснение на первых порах. В разговорном клубе особая атмосфера: все друг друга поддерживают, благодаря чему становится легче воспринимать язык на слух, реагировать, участвовать в диалогах. А самое главное – первые успехи начинают вдохновлять, появляется интерес и радость от процесса изучения.

Екатерина мечтает свободно и уверенно говорить на казахском: вступать в диалоги, больше общаться с друзьями-казахами, словом, быть на одной волне с теми, кто все активнее осваивает язык, осознавая его важность для настоящего и будущего страны. Таких целеустремленных в Казахстане становится все больше. Многие из них, возможно, пока не владеют свободно государственным языком, но искренне этого хотят и прикладывают усилия.

– Уверена, это вопрос недалекого будущего, – говорит Екатерина. – Каждый казахстанец, на мой взгляд, должен хотя бы на базовом уровне знать казахский. Это уже аксиома. Мы с мужем родились и выросли в Казахстане,­ это наша родина, по которой мы скучаем, уезжая даже ненадолго. Менять место жительства не собираемся, поэтому для нас важно не просто понимать язык своей страны.

Шаг за шагом Екатерина Сергеевна идет к своей цели. Занятия в клубе проходят два раза в неделю, и, по ее словам, участие стало для нее не только языковой практикой, но и пространством для общения, обмена опытом и поддержки. Здесь не боятся ошибок, а учатся на них, вместе радуются маленькой победе каждого, вдохновляются успехами друг друга.

– Когда ты видишь, как твои друзья и знакомые начинают с нуля, а через время, кажется, легко говорят на бытовые темы с носителями языка, это невероятно воодушевляет. Я тоже стремлюсь к этому. Главное – не бояться и не останавливаться, – делится она.

Кстати, об изучении казахского в семье Пашковских думали давно, поэтому в свое время отдали старшего сына в детский сад с государственным языком обучения. Сегодня Никита – десятиклассник казахского отделения Назарбаев Интеллектуальной школы города Кокшетау. Паренек, кроме русского, свободно владеет казахским, неплохо – английским, пробует силы в изучении китайского языка.

– Признаться, на помощь сына в освоении казахского мы особенно не рассчитываем, – с улыбкой говорит Екатерина Сергеевна. – У молодого человека своих дел предостаточно: учеба, спорт, да и девушка появилась недавно. Так что справляемся со своими задачами самостоятельно. Сейчас в нашей семье я и мотиватор, и учитель казахского.

Екатерина признается, что обучение сына в казахском классе НИШ придает внут­ренней уверенности и словно открывает перед ней многие двери. Везде, где бы она ни появлялась, будь то школьные собрания или встречи родительского комитета, в котором она состоит несколько лет, чувствует особое доброжелательное отношение. Хотя сама пока на всех школьных собраниях говорит на русском, к ее словам внимательно прислушиваются, относятся с уважением и пониманием. И такую поддержку невозможно не почувствовать. Она мотивирует еще прилежнее продолжать изучать казахский язык.

Екатерина Пашковская еще раз повторят: главное – не останавливаться и не бросать начатое. Освоение государственного языка – не просто гражданская обязанность, но и возможность по-настоящему почувствовать себя частью родной страны, стать ближе к ее людям, культуре, общим ценностям.

– Это путь, который нужно пройти. Шаг за шагом, без спешки. А результат обязательно будет, и он очень порадует. Вот увидите! – уверенно говорит Екатерина.