Быть или не быть – вот их вопрос Общество 2 апреля 2024 г. 2:00 1078 Беседовала Елена Лукминайте Психолог Меруерт Баймуханова рассказала о жизненных сценариях подростков с аутизмом и о роли родителей в судьбе особенных детей – Меруерт Ерсайыновна, что Вы, как психолог с большим стажем работы, специалист в области речи и поведения детей с аутизмом, считаете самым важным для них? – Для любого ребенка самым важным является его будущее. А будущее взрослеющих ребят с диагнозом РДА (ранний детский аутизм) – настоящая проблема. Депривация, вынужденная изоляция формирующихся юношей и девушек – это приговор, можно сказать, вопрос жизни и смерти. – Так радикально? – Да. Одно дело развивать малыша по протоколам и методикам. И совершенно другое – ввести его во взрослую жизнь. Поэтому гораздо важнее то, что происходит с этими детьми дальше, когда они вырастают. – А расскажите, пожалуйста, что же происходит... – Чтобы рассуждать о судьбе детей и подростков в аутистическом спектре, нужно определить, о какой группе идет речь. Их три. Первая – дети, которым удалось закрепиться и прижиться среди нормативных сверстников. Вторая группа, самая большая, – это дети со средними функциональными способностями. Что это значит? Они владеют ограниченным словарным запасом, многое понимают, нередко имеют хороший понятийный аппарат. Но они нуждаются в постоянном сопровождении, поскольку их психическое состояние нельзя назвать стабильным. Часто у них в подростковом возрасте манифестировала эпилепсия или другой сложный диагноз, осложнивший их состояние. Их уязвимость – отсутствие регуляции и осознанности. Их сенсорные системы остаются незрелыми, а поведение бывает агрессивным или импульсивным. Они плохо переносят боль, громкие звуки, изменение привычных планов. Им это не позволяет быть самостоятельными, хотя в основных умениях самообслуживания они могут значительно преуспеть. И третья группа – это тяжелый вариант течения, неречевой, без возможности самообслуживания и с угнетенным состоянием психики. – Видимо, у первой группы все складывается хорошо. – Не все хорошо, но подростки этой группы в целом справляются, хоть и нуждаются в системной психотерапии. – А что со второй и третьей? – С ними сложнее. Лет с десяти таких детей с трудом терпит школа, даже специализированная. Как правило, их переводят на надомное обучение. И несмотря на то что этих ребят грамотный специалист готовил к школе, за годы учебы в ней все навыки регуляции, осмысления у них теряются. – Почему так происходит? – Потому что в школе никто не станет каждые десять минут давать такому ребенку новое задание или позволять пробежаться, чтобы сбросить напряжение. Ребенок перевозбуждается, растормаживается, и вот уже он опять неуправляем и возвращается домой – в однообразие, к истощенным родителям, которым самим помощь психологическая не помешала бы. – То есть большая часть возвращается домой? – Совершенно верно. Здесь нужно понимать следующее. Если родители не опускают руки, если им позволяет бюджет, они нанимают нескольких специалистов. Это очень дорого. Поэтому процент таких семей крайне мал. Иногда сами родители занимаются с детьми и открывают центры, даже получают некоторое образование в этой области. – И тогда сценарий успешнее? – К сожалению, далеко не всегда. Мы знаем ребят, оказавшихся дома, мамы которых работают в фондах, центры возглавляют, но это кардинально не сказалось на сценарии жизни ребенка, и он тоже оказывается дома. Конечно, жизнь внутри семьи тоже бывает разного качества. И в некоторых случаях дети живут более полноценной жизнью. Но все же, поскольку государственное участие в судьбе подростков с аутизмом крайне скромное, я бы сказала, минимальное, то и результат печальный. Жизнь дома, вне социума, уничтожает все накопленное. Отсутствие событий, впечатлений, развития – приговор для подростка с аутизмом. Как итог – ухудшение психофизического состояния. – Примеры приведите, чтобы было понятнее. – Молодой человек, 20 лет. Родители давно расстались, родственники матери уехали жить в другую страну. У парня в четырех стенах развилась агрессия. Препараты результатов не дают. Мама живет на кухне. Понятно, все терпит, боится. Еще и приходится как-то подрабатывать – пирожки печь, например, ведь на пособие не проживешь. И чем дальше, тем ситуация сложнее, поскольку надо подстраиваться под его запросы, иначе в ход идут кулаки. Или другой вариант. Большой дом. Все много работают. Сын с аутизмом живет в цокольном этаже, где каждый его день повторяет предыдущий. Раза три в неделю приходит тьютор, который выводит его на улицу. И какие же перспективы у парня? Тоже нулевые при таком положении дел. – С третьей группой, вероятно, вообще все проблематично? – Конечно. Массаж, питание, препараты и специалисты – обязательно и постоянно. И все это, чтобы сохранять и поддерживать жизнь этих подростков. И силы, и средства нужны колоссальные. Как Вы думаете, много ли тяжелых детей получают все необходимое? – Думаю, немного. А если в процентах, то как между собой группы соотносятся? – Около 30% выходят в норму сегодня. Порядка 20% – очень тяжелые. Остальные 50% – среднее функциональное состояние. – Выходит, если эти 50% поддержать и вложиться в их развитие, что-то можно изменить в их судьбе? – Конечно, тогда хороший процент этих молодых людей однозначно станет ближе к норме. Сможет в будущем выполнять какую-то работу. – Знаю, что семья одного мальчика даже город поменяла, переехав за психологом, чтобы не прекращать реабилитацию. Как складывается его судьба? – Мы взяли его к себе в центр помощником преподавателя. Он умеет хорошо все раскладывать по местам, готовить наглядные пособия, помогает психологу в проведении групповых игр. Персонал научился с ним взаимодействовать и даже расстраивается, если он отсутствует. – И зарплату получает? – А как же! Как все. – Помогло то, что в центре знают потребности данного юноши. А в другие предприятия таким подросткам путь закрыт? – Как правило, да. Для этих подростков, для этих людей необходимо создавать базу, инфраструктуру. Знаете, я видела за рубежом итоги вложений в инклюзию. Один мальчик сидел с детьми в классе, и его участие заключалось в том, чтобы задвинуть шторы, когда солнце начинает ярко светить и слепить учеников. Только это! Еще вариант – столовая. Юноша с аутизмом раздает булочки. Протягивает их сверстникам, которые обучены его благодарить. Но это тоже, увы, все. – А можно было бы больше? – Тут дело в том, что даже на это государством выделяются огромные средства. Вот у нас в 16–18 лет снимают диагноз «ранний детский аутизм» и часто ставят диагноз «шизофрения». А как же не будет шизофрении, если ребенок изолирован от общества? Тут и любой нормативный, каждый день сидя дома, не выдержит. Что же говорить о человеке с дефицитами? Существуют же общества глухих, слепых, где люди работают, взаимодействуют. Молодежь аутистического спектра тоже может что-то производить. У меня есть ученик, который шьет. Получается только ровной строчкой. И он шьет постельное белье в маленьком частном цехе. – Этот цех создали для своего ребенка родители? – Да. Вкладывались в развитие, занимались дома, правильно требовали, постоянно нагружали задачами под руководством специалиста. – Получается, социальная жизнь ребенка с аутизмом ложится огромным грузом на семью. И подросток, молодой человек навсегда будет зависим от родителей? – Навсегда, если можно так сказать. Смертность среди этой молодежи высокая: несчастный случай, прогрессирующая болезнь или скрытая, или прием препаратов сказывается… – Очень удручающая картина вышла. – Можно, конечно, вдохновляться мамами-блогерами, геройски преодолевающими судьбу. Есть и по двое детей с аутизмом в семье. Но ведь и эта ситуация позитивного настроя целиком зависит от мамы... Очевидно, что давно настало время помогать этим подросткам и этим семьям системно. Им нужны трудотерапия, спорт, творчество. Когда я работала с Уллой Кислинг, автором книги и методики «Сенсорная интеграция в диалоге», она рассказывала, что с десяти лет их дети переходят в серьезные программы и двигаются определенным маршрутом еще долгие годы. В Европе приветствуются мини-центры для подростков. Там юношество под постоянным наблюдением, долгосрочным анализом и поэтому – с эффективной помощью. Нам также необходимо создавать центры для особенных подростков с 10 до 18 лет – с программами самообслуживания, интеллектуального, сенсорного, моторного развития плюс с трудотерапией. И центры с 19 до 23 лет – с добавлением к предыдущим программам профессионального обучения и сопровождением на трудоустройство. Действовать следует быстро, ведь у нас по домам неведомое число детей и родителей находится вне социума и даже хоть какого-то цивилизованного качества жизни! Специалистов только из стен нашего центра большое количество вышло. Родители активные есть. Фонды есть. Надо работать! Мы все время добиваемся осознанности у детей с аутизмом. Но и от социума и государства нужны осознанные шаги к этим семьям. Необходимо создать жизнеспособную систему социализации и дать каждой такой семье шанс просто полноценно жить и работать. #дети #проблемы #подростки #аутизм #родители #Меруерт Баймуханова