Работа на страже закона – это еже­дневный труд во имя правопорядка и справедливости. Так считает заместитель начальника управления общественной безопасности депар­тамента полиции Алматы подполковник полиции Тимур Ногайбаев.

фото из личного архива Тимура Ногайбаева

В органы внутренних дел он пришел после службы в армии, получив до этого высшее юридическое образование. Исполнение воинского долга не только укрепило физические и личностные качества, но и сформировало в нем чувство патриотизма, справедливости и ответственности, а также стремление стоять на стороне правды и порядка. Именно тогда он понял, что присяга, ношение форменной одежды, служение народу Казахстана – не просто внешние атрибуты, а большая честь.

В 2011 году после прохождения воинской службы наш герой без колебаний решил поступать на службу в полицию. Начинал с должности участкового инспектора Бос­тандыкского района Алматы. На своем административном участке хорошо знал жителей, понимая, что его работа – не просто охрана порядка, а ежедневная забота о безопасности людей.

Работа участкового, по его словам, пожалуй, самая «народная», когда надо знать людей, разбираться с их проблемами, конфликтами, поддерживать пожилых, словом, не быть равнодушным. Четыре года в этой должности стали для Тимура Ногайбаева школой настоящей полицейской зрелости.

Затем последовали новые назначения: начальник отделения участковых инспекторов, командир специального взвода по борьбе с незаконной миграцией, руководитель отдела миграционной службы, первый заместитель начальника управления полиции района.

Сегодня он курирует направление об­щественной безопасности всего мегаполиса. Недавно эта структура претерпела реорганизацию: из местной полицейской службы она была преобразована в управление общественной безопасности. Подполковник считает, что новое название отражает саму суть работы – быть ближе к людям, к населению. Ведь общественная безопасность – это не только охрана правопорядка, но и постоянная профилактика правонарушений, работа с семьями, подростками, контроль подучетных лиц.

Тимур Ногайбаев отмечает, что для алматинской полиции принцип «Закон и Порядок», провозглашенный Президентом страны, – самая что ни на есть философия ежедневной службы.

– Мы придерживаемся принципа нулевой терпимости к любым нарушениям – от нецензурной брани и брошенного фантика до серьезных правонарушений. Закон и порядок должны царить везде – в быту, на работе, на улице. Мы начнем уважать закон, когда каждый человек будет не сторонним наблюдателем, а ответственным граж­данином, для которого порядок и справедливость начинаются с себя, – поделился он.

Размышляя о том, как внедрить в соз­нание людей идеологию правопорядка, Тимур Ногайбаев подчеркивает, что особое внимание уделяется профилакти­ческой работе в школах, колледжах и вузах. Полицейские рассказывают подросткам о последствии правонарушений, учат уважать закон и окружающих, тому, что законопослушание – это проявление граж­данской ответственности и уважения к обществу, в котором они живут.

Сегодня в подчинении подполковника около полутора тысяч человек, среди них около 630 участковых, хотя потребность города гораздо больше. Рост населения, новые жилые кварталы, расширение агломерации требуют увеличения штата, но даже при нехватке кадров инспекторы несут службу на своих участках с полной отдачей. Каждый участковый пункт обеспечен транспортом, комнатой приема граж­дан для обеспечения максимальной доступности и эффективности службы. На вопрос о том, какие наставления он дал бы молодым коллегам, подполковник отмечает: прежде всего выработку таких качеств, как ответственность, исполнительность и уважение к закону.

– Хороший полицейский должен быть безупречным в поведении и мыслях. Никаких вредных привычек, постоянное самообразование, знание закона и умение разговаривать с людьми. Сегодня сотрудник полиции должен обладать эмоциональным интеллектом, ведь он общается с представителями разных возрастов, профессий, национальнос­тей. Алматы – мегаполис, где много иностранных туристов и граждан, работающих здесь. Поэтому важно уметь находить с ними контакт, – говорит ­Тимур Ногайбаев.

К слову, в городе действует взвод турис­тической полиции, где служат сотрудники, владеющие иностранными языками. Они работают в Международном аэропорту и на горнолыжном комплексе, обеспечивая безопасность и комфорт гостей мегаполиса. Стоит отметить, что полиция Алматы успешно справляется и с крупными мероприятиями международного уровня, такими как, например, концерт Дженнифер Лопес или матч мадридского «Реала» и нашего «Кайрата».

– Считаю, что мы провели эти события на хорошем уровне, хотя были нарекания со стороны любителей футбола. Однако служба безопасности королевского клуба выразила благодарность за высокий уровень организации матча. Главное, что мы обеспечили порядок и безопасность людей, – подытожил наш разговор мой собеседник.