Застройщиков привлекли к ответственности за незаконное привлечение дольщиков в Талдыкоргане

Прокуратура области Жетісу обеспечивает надзор за соблюдением законодательства в сфере долевого жилищного строительства, сообщает Kazpravda.kz

В рамках этой работы прокуратурой Талдыкоргана проведён детальный анализ соблюдения требований Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве».

В ходе анализа выявлены факты незаконного привлечения денежных средств физических и юридических лиц без получения соответствующего разрешения, что создаёт угрозу имущественным интересам граждан.

По акту прокурорского реагирования виновные застройщики привлечены к административной ответственности, сумма наложенных штрафов составила 3,2 млн тенге. Эти меры направлены на восстановление законности и укрепление доверия населения к рынку жилья.

Прокуратура области Жетісу призывает граждан проявлять повышенную бдительность: вкладывать средства следует только в объекты, соответствующие установленным требованиям законодательства.

Одновременно прокуратура области продолжает координацию работы территориальных органов, обеспечивая своевременное выявление нарушений, их пресечение и надёжную защиту законных интересов населения.