В 2026 году в столице продолжается реализация проекта «Бюджет народного участия», в рамках которого граждане могут благоустроить и обновить свои дворы. В районных акиматах уже стартует прием заявок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект «Бюджет народного участия» направлен на поддержку инициатив граждан по капитальному ремонту дворов, созданию скверов, парков и других общественных пространств.

Жители района Байконыр могут направлять свои заявки на официальный интернет-ресурс акимата WWW.BAIKONYR-ASTANA.KZ в разделе «Бюджет народного участия 2025». Прием заявок продлится до 1 марта.

Чтобы отправить предложение, нужно заполнить заявку (указать наименование проекта, его описание), прикрепить эскиз и смету (может быть ориентировочной̆), фотографии текущего состояния, по желанию прикрепить презентацию. В этом же разделе находятся Правила данного проекта, типовое проектное предложение, сроки мероприятий по проекту, состав Экспертного совета.

В акимате района Алматы прием заявок от жителей завершен 5 января. Сейчас ведутся анализ и проверка поступивших предложений. Голосование будет проходить с 25 января по 16 февраля текущего года. Для этого нужно авторизоваться через ЭЦП на сайте районного акимата или в приложении Egov Mobile.

В акимате района Сарайшык прием заявок от жителей начнется 20 января. До окончания приема заявок участникам необходимо подготовить план благоустройства, указав конкретные изменения и расчет бюджета.

Затем готовые проекты загружаются на официальный сайт акимата района в разделе «Полезные ссылки», где есть вкладка «Бюджет народного участия-2025». После технического анализа и проверки заявки переходят на этап голосования.

Один житель может проголосовать только за один проект. Победителей определят в трех категориях: дворы с количеством квартир до 40, до 100 квартир, более 100 квартир.

Прием заявок в столичном районе Сарыарка начнется также 20 января.

Заявки на участие в программе от жителей района Нура также начнут принимать в январе. Участвуя в проекте, жители могут предложить собственные идеи по улучшению двора.

В районе Есиль прием заявок от жителей в рамках проекта «Бюджет народного участия» будет открыт с 23 января по 1 марта 2026 года. В этот период горожанам предстоит подготовить и направить свои инициативы по благоустройству, обозначив конкретные предложения и расчет необходимого бюджета.

Проекты принимаются на официальном сайте акимата района Есиль, во вкладке «Бюджет народного участия – 2026». После завершения приема заявок до 5 апреля будет проведено техническое обследование и анализ поступивших проектов, по итогам которого они будут допущены к следующему этапу.

Процедура голосования за проекты пройдет с 6 по 24 апреля. С 24 по 29 апреля состоится подведение итогов голосования, после чего до 4 мая экспертным советом будет определена первоочередность реализации отобранных инициатив.

Реализация проектов, получивших поддержку жителей, запланирована на период с 4 мая по 15 сентября 2026 года.