В 2026 году в столице продолжается реализация проекта «Бюджет народного участия», в рамках которого граждане могут благоустроить и обновить свои дворы. В районных акиматах уже стартует прием заявок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Проект «Бюджет народного участия» направлен на поддержку инициатив граждан по капитальному ремонту дворов, созданию скверов, парков и других общественных пространств.
Жители района Байконыр могут направлять свои заявки на официальный интернет-ресурс акимата WWW.BAIKONYR-ASTANA.KZ в разделе «Бюджет народного участия 2025». Прием заявок продлится до 1 марта.
Чтобы отправить предложение, нужно заполнить заявку (указать наименование проекта, его описание), прикрепить эскиз и смету (может быть ориентировочной̆), фотографии текущего состояния, по желанию прикрепить презентацию. В этом же разделе находятся Правила данного проекта, типовое проектное предложение, сроки мероприятий по проекту, состав Экспертного совета.
В акимате района Алматы прием заявок от жителей завершен 5 января. Сейчас ведутся анализ и проверка поступивших предложений. Голосование будет проходить с 25 января по 16 февраля текущего года. Для этого нужно авторизоваться через ЭЦП на сайте районного акимата или в приложении Egov Mobile.
В акимате района Сарайшык прием заявок от жителей начнется 20 января. До окончания приема заявок участникам необходимо подготовить план благоустройства, указав конкретные изменения и расчет бюджета.
Затем готовые проекты загружаются на официальный сайт акимата района в разделе «Полезные ссылки», где есть вкладка «Бюджет народного участия-2025». После технического анализа и проверки заявки переходят на этап голосования.
Один житель может проголосовать только за один проект. Победителей определят в трех категориях: дворы с количеством квартир до 40, до 100 квартир, более 100 квартир.
Прием заявок в столичном районе Сарыарка начнется также 20 января.
Заявки на участие в программе от жителей района Нура также начнут принимать в январе. Участвуя в проекте, жители могут предложить собственные идеи по улучшению двора.
В районе Есиль прием заявок от жителей в рамках проекта «Бюджет народного участия» будет открыт с 23 января по 1 марта 2026 года. В этот период горожанам предстоит подготовить и направить свои инициативы по благоустройству, обозначив конкретные предложения и расчет необходимого бюджета.
Проекты принимаются на официальном сайте акимата района Есиль, во вкладке «Бюджет народного участия – 2026». После завершения приема заявок до 5 апреля будет проведено техническое обследование и анализ поступивших проектов, по итогам которого они будут допущены к следующему этапу.
Процедура голосования за проекты пройдет с 6 по 24 апреля. С 24 по 29 апреля состоится подведение итогов голосования, после чего до 4 мая экспертным советом будет определена первоочередность реализации отобранных инициатив.
Реализация проектов, получивших поддержку жителей, запланирована на период с 4 мая по 15 сентября 2026 года.