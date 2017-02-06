Бюрократизм здесь не уместен Статьи 660 Досжан Нургалиев

Оздоровление бизнес-климата



Озвучивая повестку заседания, Премьер-министр подчеркнул, что среди основных задач, стоящих перед Правительством в свете поручений Главы государства, ключевым выступает вопрос, касающийся обеспечения в перспективе 5-процентного роста экономики.



Макроэкономические показатели прошлого года свидетельствуют о том, что экономика страны преодолела тенденцию спада и вошла в фазу медленного, но уверенного подъема. По сути, ее адаптация к новым реалиям сос­тоялась, и теперь необходимо ускорять темпы развития. Для этого в стране имеется достаточный потенциал. Тем не менее в исполнительной системе необходимо еще многое изменить.



Прежде всего это касается улучшения бизнес-климата. В данной сфере сделано немало, однако, как показывает практика, регуляторная нагрузка на бизнес продолжает расти и становится серьезным сдерживающим фактором для предпринимательства.



– С одной стороны, мы вносим изменения в законы для улучшения ведения бизнеса, упрощаем процедуры. За пос­ледние пять лет в 3,2 раза сокращено количество разрешительных документов. Но в то же время мы наблюдаем, что за этот период количество принятых нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса, наоборот, увеличилось в 1,7 раза, из них 85% – это акты акиматов и маслихатов, – отметил глава Правительства.



На сегодня по республике контрольно-надзорные функ­ции осуществляет 61 ведомство, из них 45 – центральных. При этом в общей сложности бизнесу предъявляется более 28 тыс. требований, несоблюдение которых ведет к незамедлительным карательным мерам со стороны органов надзора и контроля.



В связи с этим Премьер-министр поручил министерствам национальной экономики и юстиции разобраться с проблемой нарастающей динамики административного давления на бизнес. Экономическому ведомству совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» поручено в месячный срок завершить масштабную ревизию всех контрольно-надзорных функций госорганов. При этом в первую очередь следует сократить завышенные требования к бизнесу и исключить админист­ративные барьеры. Необходимые изменения в законодательные акты нужно принять в текущем году.



– Также необходимо внести предложения по сокращению численности проверяющих органов, – добавил Бакытжан Сагинтаев.



Руководству Министерства финансов рекомендовано перестроить работу Комитета госдоходов по оптимизации проверок бизнеса. Кроме того, Премьер-министр поручил в месячный срок совместно с Генеральной прокуратурой разобраться с фактами необоснованно возбужденных дел на предпринимателей, в результате которых нанесен моральный и материальный урон деятельности бизнесменов.



Немало нареканий со стороны Главы государства было высказано и по поводу чрезмерной сложности применения налогового законодательства в реальной прак­тике. Министерству нацио­нальной экономики поручено принципиально упростить налоговое администрирование и сделать его максимально дос­тупным для понимания гражданами страны. В рамках этой работы надлежит отменить все неэффективные налоговые льготы и преференции.



– Ранее планировалась разработка объединенного Налогового и Таможенного кодекса. Но в соответствии с поручением Президента министерствам национальной экономики и финансов необходимо разработать раздельные Налоговый и Таможенный кодексы, – заявил Премьер-министр.



На расширенном заседании Правительства Президент Нурсултан Назарбаев­ выразил озабоченность по поводу роста нагрузки на фонд оплаты труда в связи с введением обязательной системы медицинского страхования. Речь идет о пенсионных взносах, подоходных и социальных налогах, а также планируемых отчислениях работодателей. С учетом актуальности этой темы Бакытжан Сагинтаев поручил министерствам экономики, труда и социальной защиты совместно с заинтересованными госорганами изучить лучший мировой опыт в этой области и внести предложения по выбору оптимального варианта.



Точки над «i»



В числе важных поручений Главы государства, данных Правительству, была и задача ускорения и завершения приватизации до конца 2018 года. Исходя из этого, Министерству национальной экономики необходимо до 1 марта текущего года внести проект решения Правительства по утверждению конкретного перечня объектов, подлежащих приватизации до 2018 года.



– Большинство объектов должно быть реализовано в этом году. Минфину надо мониторить ежемесячный график реализации. Любое опоздание будет наказываться. Бюрократизм здесь не уместен, – заявил Премьер-министр.



Кроме того, Главой государства поручено подготовить исчерпывающий перечень объектов, которые останутся в государственной собственности и квазигосударственном секторе. Эта работа также закреплена за экономическим ведомством. При этом объекты, которые не войдут в список, должны быть ликвидированы. Срок составления перечня – до 1 марта текущего года.



– Ранее в рамках двух совещаний мы обсуждали эту тему и в принципе определились с тем, какие объекты останутся в госсобственности, а какие нет. Теперь нужно все это оформить соответствующим образом и внести наше видение по этому вопросу в Администрацию Президента, – подытожил Бакытжан Сагинтаев.



Глава государства также говорил о низких темпах применения механизмов государственно-частного партнерства, особенно в регионах. В связи с этим Премьер-министр поручил Министерству национальной экономики в месячный срок провести работу по дальнейшему упрощению процедур продвижения проектов ГЧП. До конца первого квартала поручено расширить перечень типовых проектов в различных отраслях и оказывать полную методологическую поддержку регионам в этом вопросе.



Наряду с этим, как подчеркнул Премьер-министр, МНЭ РК совмест­но с отрас­левыми министерствами при рассмот­рении бюджетных заявок от акиматов необходимо отклонять те проекты, которые можно реализовать в рамках ГЧП.



По мнению министра национальной экономики Тимура Сулейменова, местной исполнительной власти необходимо больше работать над продвижением таких проектов. Все условия для развития ГЧП создаются. Так, в 2016 году была устранена централизация, при которой решения по ГЧП необходимо было принимать на центральном уровне. Теперь проекты стоимостью до 9 млрд тенге реализуются на местном уровне без какого-либо согласования.



Кроме того, по ключевым объектам ГЧП разработаны типовые документы, которые интересны как инвесторам, так и местным исполнительным органам, и позволяют заранее быть в курсе всех нюан­сов предстоящего партнерства.



Акцент – на местное содержание



На особом контроле Главы государства находятся вопросы обеспечения импортозамещения и развития отечественного производства. На сегодня, согласно озвученным данным, доля местного содержания по сравнению с 2015 годом снизилась почти на 8%, что, безусловно, указывает на ослабление внимания госор­ганов к этой работе. Между тем внедрение механизма централизованных госзакупок в автопроме позволило увеличить потенциал отечественных автопроизводителей, которые благодаря такому подходу начали модернизировать производство, выпускать новую продукцию и объединяться в кластеры для соз­дания полных производственно-технологи­ческих цик­лов на своих площадках.



– Мы уже договорились в прошлом году провести такую же работу в легкой промышленнос­ти. Нужно тотально расширять секторы, где можно внедрять централизованные принципы госзакупок, – отметил глава Правительства.



При этом он поручил Министерству по инвестициям и развитию, а также НПП «Атамекен» внести в недельный срок конкретные предложения по данному вопросу, не ограничиваясь узким кругом отраслей и секторов отечественной экономики.



Курирующему ведомству необходимо жестко контролировать конкурсную документацию на предмет использования продукции отечественных производителей при проведении всех видов госзакупок. В случае нарушения этих требований следует принимать самые решительные меры.



Особо Премьер-министр выделил закупки квазигосударственного сектора, где на сегодня нет единой политики: если система закупок в АО «Самрук-­Казына» регулируется отдельным законом, то у других секторов и компаний это осуществляется на основе внут­ренних правил. В связи с этим, как подчеркнул Бакытжан Сагинтаев, в недельный срок должны быть выработаны общие подходы по единым правилам закупок для таких компаний с учетом проз­рачности и доступности.



– Скоро начнется новый сезон закупок. И с разработкой единых правил нужно поторопиться, чтобы процесс не растянулся до осени, – пояснил глава Правительства.



Министерству финансов поручено до конца первого квартала разработать соответствующий законопроект. Кроме того, эта сис­тема должна быть переведена в электронный формат, созданный на единой площадке, которую необходимо использовать для обеспечения максимального доступа отечественных произ­водителей товаров и услуг.



Надо сказать, что сегодня в корпоративном секторе укоренилась негативная прак­тика по закупкам, которая не оставляет места отечест­венным товарам и услугам. Поэтому соответствую­щим министерствам поручено провести работу с каждым крупным предприятием и установить для них целевые индикаторы по увеличению местного содержания в закупках.



– Мы, когда это необходимо, оказываем помощь крупным компаниям, в том числе таким, как «АрселорМиттал Темиртау». Но с их стороны порой трудно дождаться позитивных шагов по увеличению местного содержания. Поэтому нужно более серьезно работать в этом направлении, – сказал Премьер-министр.

Для эффективного использования медтехники поручено разработать оптимальный механизм ее закупа с условием обеспечения сервисного обслуживания поставщиками на весь срок ее эксплуатации. В целях коррект­ного ценообразования поручено сформировать Единую номенклатуру медицинской техники.



Приоритетные направления



Премьер-министр напомнил, что в декабре прошлого года в рамках Дня индустриализации и в своем Послании народу Казахстана Глава государства обозначил основные приоритеты второй пятилетки – развитие конкурентоспособных производств в приоритетных отраслях экономики с высокой производительностью, ориентированных на экспорт. Между тем на сегодня среди новых индустриальных проектов 72 соз­данных производства бездействуют по разным причинам.



Министерству по инвестициям и развитию совместно с отраслевыми министерствами и акимами следует разобраться по каждому из этих объектов и выработать соответствующий комплекс мер по их выводу на уровень производственной активности. Также поручено МИР РК совместно с заинтересованными госор­ганами, акиматами и НПП «Атамекен» выработать эффективные подходы по отбору новых индустриальных проектов.



– Государственную поддерж­ку должны получать только те проекты, которые имеют четкие планы для повышения конкурентоспособности и выхода на экспортные рынки, – отметил Бакытжан Сагинтаев.



Премьер-министр также поручил в двухнедельный срок внести предложение по созданию нацио­нальных компаний по экспорту и импорту.



Отдельный вопрос – использование потенциала аграрного комплекса. Есть вопросы, касающиеся несовершенства системы закупа сельхозтехники, финансового положения агрохолдингов, эффективности сельхозпроизводства. Касательно некоторых агрохолдингов, находящихся на грани банкротства, дано поручение Минсельхозу совместно с акиматами Акмолинской и Костанайской областей до 1 марта выработать согласованные решения по всем проблемным предприятиям. Аграрному ведомству необходимо разобрать­ся и с ситуацией по эффективному использованию ветлабораторий.



Ну и конечно, в ходе заседания речь заш­ла о качественном планировании расходов бюджета. В связи с этим Минис­терству финансов необходимо проявить жесткую позицию при утверждении планов финансирования госорганов и акиматов. По итогам первого полугодия при низком освоении выделенных бюджетных средств необходимо ставить вопрос об их перерас­пределении на другие цели.



– Мы не должны допускать неэффективного освоения ради освоения. Кроме того, Главой государства поручено образовать комиссию для рассмотрения фактов преступного, халатного отношения к госсредствам. Поручаю Минфину в недельный срок внести предложения по этому вопросу, – отметил глава Правительства.



По итогам заседания Премьер-министр еще раз призвал всех членов Кабмина со всей ответственностью приступить к реа­лизации задач, поставленных Главой государства.



