На 11 лет посадили бывшего директора завода в Петропавловске

Коррупция, Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он получил крупную взятку от предпринимателя

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вынесен приговор в отношении бывшего директора Петропавловского завода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров Петропавловского завода тяжелого машиностроения, а также в отношении предпринимателя, осуществлявшего поставку двигателей и гироблоков в рамках государственного оборонного заказа расследовало АФМ.

Установлено, что в 2022 году завод получил заказ от Минобороны на ремонт военной техники, при выполнении которого заключен договор с ИП на поставку запасных частей на общую сумму 283,3 млн тенге.

За беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство гендиректором при исполнении договора, через исполнительного директора от предпринимателя была получена взятка в сумме 100 тыс. долларов США (45 млн тенге).

Судом бывший гендиректор завода за получение взятки в особо крупном размере приговорен к 11 годам лишения свободы, исполнительный директор за посредничество во взяточничестве – к четырем годам лишения свободы.

Кроме того, в доход государства конфискована квартира, купленная на сумму взятки за 40 млн тенге. Оставшаяся часть в размере 5 млн тенге взыскана с осужденных в равных долях.

#АФМ #взятка #завод #директор

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