Фото: kapital-rus.ru

Ученые перевели стрелки символических «Часов Судного дня» на четыре секунды ближе к «ядерной полуночи». Теперь «Часы» находятся в положении 23.58.35. Об этом сообщила на видеоконференции генеральный директор американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists) Александра Белл, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Мировое Обозрение

Белл подчеркнула, что за 2025 год «человечество не добилось существенного прогресса в устранении экзистенциальных рисков».

«Конечно, часы Судного дня показывают глобальные риски, и мы наблюдаем глобальный провал в руководстве. Независимо от правительства, переход к неоимпериализму и оруэлловскому подходу в управлении лишь подтолкнет часы к полуночи», — заявила эксперт по ядерной политике Александра Белл.

По ее словам, мировые дипломатические рамки находятся под давлением или рушатся, а угроза ядерных испытаний вернулась. Сейчас риск применения ядерного оружия «неприемлемо высок». Белл указала на войну РФ против Украины, столкновения между Индией и Пакистаном, бомбардировки Ирана со стороны США и Израиля, напряженность на Корейском полуострове и угрозы Китая в адрес Тайваня, на рост напряженности в Западном полушарии с момента возвращения президента США Дональда Трампа к власти.

Белл отметила, что конкуренция между крупными государствами подрывает международное сотрудничество, необходимое для снижения рисков ядерной войны и других потенциальных опасностей и апокалиптических угроз.

«В прошлом году мы предупреждали, что мир приблизился к катастрофе и что странам нужно сменить курс, перейти к международному сотрудничеству и принять меры для устранения ключевых угроз его существованию. К сожалению, произошло обратное», — добавил председатель совета по науке и безопасности журнала Дэниел Холц.

Причинами перевода стрелок символических «Часов» ученые-ядерщики также назвали возможное размещение оружия в космосе, ослабление международных механизмов безопасности и дипломатии, использование искусственного интеллекта в военной сфере.

«Часы Судного дня» — проект ученых из Чикагского университета. Впервые их изображение появилось на обложке Bulletin of the Atomic Scientist в 1947 году со временем в семь минут до полуночи.

Положение стрелок «Часов» означает вероятность приближающейся мировой ядерной катастрофы, а также призыв принять необходимые меры ради снижения рисков.

В 2025 году эксперты передвинули стрелку всего на одну секунду — до отметки в 89 секунд. Тем не менее, это стало рекордно близким расстоянием к ядерной полуночи.