Человеческий капитал – основа сильного государства

Ася Петрова

В Президентском центре УДП РК в Астане состоялась встреча со студентами столичных и алматинских высших учебных заведений. Вместе с приглашенными гостями – депутатом Мажилиса Никитой Шаталовым, призером Олимпийских игр Эльмирой Сыздыковой и основателем известной сети кофеен Асылжаном Кази – участники встречи обсудили роль молодежи в развитии страны, а также поговорили о том, как молодым людям реализовать свои возможности в современном мире.

фото с сайта po.qr-pib.kz

Начиная встречу, директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат напомнил, что совсем недавно в Казахстане на всенародном референдуме принята новая Конституция. Одна из ключевых особенностей документа – кардинальный разворот государства к гражданину как к главной ценности.

– Эта фундаментальная парадигма составляет букву и дух Основного закона. Иными словами, человеческий капитал провозглашается главным богатством Казахстана. В современном мире именно знания, компетенции, инновационное мышление и активная гражданская позиция людей выступают основным драйвером прогресса. Если раньше развитие государств связывали с природными богатствами, то сегодня – с людьми как ключевым активом, – подчеркнул он.

Как отметил Бакытжан Темирболат, Президент всегда подчеркивает важность инвестиций в человеческий капитал и большое внимание уделяет развитию молодежи, которая формирует интеллектуальный и профессиональный фундамент развития государства. В настоящее время молодежь является самой многочисленной частью населения Казахстана: в стране около 6 млн молодых людей в возрасте от 14 до 34 лет, что составляет почти 28% от общей численности казахстанцев.

Поэтому он предложил поговорить не только о теории человеческого капитала, но и о реальных примерах того, как знания, служение обществу и профессионализм воплощаются в жизни.

Депутат Никита Шаталов, обращаясь к студентам, отметил, что развитие человеческого капитала – это, по сути, инвестиции в будущее: в образование, здоровье, конкурентоспособность людей, в их качество жизни. Сегодня для государства важно не только поддерживать граждан, но и создавать условия для их развития. При этом на современном рынке труда ключевую роль играют не столько узкие профессиональные навыки, сколько личные качества – упорство, дисциплина, способность быстро адаптироваться и принимать решения.

– Молодым людям особенно важно не ограничивать себя одной сферой, а развиваться в разных направлениях, расширять кругозор, получать разносторонний опыт. Именно это формирует гибкое мышление и позволяет быть востребованным в условиях стремительно меняющегося мира, – считает мажилисмен.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по женской борьбе, двукратная чемпионка Азии и призер Азиатских игр Эльмира Сыздыкова добавила, что, для того чтобы достичь в своем деле успеха, человеку очень важно получать удовольствие от того, чем он занимается. Кроме того, не менее важны разностороннее развитие, как профессиональное, так и личное, а также дисциплина и целеустремленность.

Предприниматель Асылжан Кази поделился, как он пришел к идее открытия своего бизнеса, и дал молодым людям практические советы, отдельно подчеркнув, что одной только мотивации недостаточно – необходимо глубоко и всесторонне изучать сферу, которой хочешь заниматься, ставить перед собой большие цели и много работать.

Как отмечают организаторы встречи, проведение подобных дискуссий способствует формированию активной гражданской позиции у молодежи, расширению их кругозора и укреплению диалога между государством, обществом и молодым поколением.

#РК #УДП #Президентский центр #Бакытжан Темирболат

