Стояли на обочине: человек погиб в ДТП в Актюбинской области

На автодороге Актобе - Астрахань, вблизи поселка Кенжалы Байганинского района, произошло смертельное ДТП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"58-летний водитель автомашины Mitsubishi Montero Sport, двигаясь со стороны поселка Карауылкелды в направлении Актобе, допустил наезд на стоящую на обочине грузовую автомашину DAF", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомашины Mitsubishi Montero Sport госпитализирован в ЦРБ Темирского района, а 56-летний пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП, отметили в полиции.